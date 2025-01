Daniel Borzewski to wokalista doskonale znany widzom TVP. Kilka lat temu miał okazję wystąpić w 14. edycji "The Voice of Poland", gdzie podczas przesłuchań w ciemno trafił do drużyny Lanberry. Piosenkarka poprowadziła uczestnika przez dalsze etapy programu, aż do odcinków na żywo. Daniel odpadł z talent-show tuż przed finałem, jednak oglądający dużo wcześniej uważali, że powinien pożegnać się z programem. Śpiewający tancerz wzbudzał wiele kontrowersji, a znaczna część internautów wskazywała na to, że inni uczestnicy bardziej zasługiwali na miejsce w programie.