Na konferencji TVP została ogłoszona oficjalna lista uczestników polskich preselekcji do Eurowizji 2025. We wtorek, 14 stycznia 2025 roku, zaprezentowano 10 finalistów preselekcji do Eurowizji 2025 oraz skład komisji konkursowej, która ich wybrała.

Kto powinien reprezentować Polskę na 69. Konkursie Piosenki Eurowizji? [WYNIKI ANKIETY]

Z okazji zbliżających się preselekcji przedstawiliśmy utwory oraz sylwetki artystów, którzy już jutro, bo 14 lutego 2025 roku, zawalczą o wygraną w preselekcjach. Pamiętajmy, że na pierwszym planie stoi jednak muzyka, która, oczywiście z połączeniem ze spektakularnym show scenicznym, może przynieść Polsce wysokie miejsce na 69. Konkursie Piosenki Eurowizji.

Przypomnijmy, że zgłoszenia do Konkursu Eurowizji 2025 trwały od 8 listopada przez miesiąc, aż do 8 grudnia. Po wyborze 25 najlepszych piosenek jury przesłuchało część wykonawców podczas castingu, zaś tuż po nim, 19 grudnia, komisja ustaliła ostateczną listę 10 finalistów i wybrała 2 piosenki rezerwowe. Do grupy uczestników dołączył niedawno Teo Tomczuk, któremu została przydzielona "karta uczestnictwa".

Justyna Steczkowska wystąpiła 8 grudnia 2024 roku w warszawskim Klubie Stodoła, gdzie publiczność śmiało krzyczała "Eurowizja, Eurowizja!", zachęcając wokalistkę do udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji. Jak widać, ta posłuchała fanów, bo z utworem "Gaja" zgłosiła się do tegorocznych preselekcji. Po zeszłorocznej nieudanej próbie z "WITCH Tarohoro" reprezentantka Polski podczas 40. Konkursu Piosenki Eurowizji w 1995 roku znowu spróbuje swoich sił. Artystka wygrała ankietę Interii Muzyki, jednak to nie wystarczy, aby pojechać do Bazylei.

Warto wspomnieć, iż jutrzejsze głosowanie będzie należeć w pełni do publiczności - limit głosów SMS z jednego numeru telefonu to 20. Po koncercie TVP opublikuje pełne wyniki ankiety.

Transmisja Wielkiego Finału Polskich Kwalifikacji do 69. Konkursu Piosenki Eurowizji rozpocznie się o godzinie 20:45 na antenie TVP2. Wiadomo również, że jako pierwszy na scenie zaprezentuje się zespół Chrust, natomiast ostatni w stawce będzie Dominik Dudek. Jak podaje serwis eurowizja.org, wydarzenie odbędzie się w studiu nagraniowym nowego budynku TVP, w którym nagrywany jest między innymi talent show "The Voice". Gospodarzem Wielkiego Finału Polskich Kwalifikacji najprawdopodobniej zostanie związany z Eurowizją od lat Artur Orzech.

