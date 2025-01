Za nami tradycyjna ceremonia, podczas której tegoroczni gospodarze Eurowizji - Szwajcarzy - rozdzielili 31 państw biorących udział w konkursie pomiędzy dwa półfinały. Rozegrają się one 13 i 15 maja 2025 r. w Bazylei i już wiadomo, kiedy będzie można zobaczyć występ polskiego reprezentanta! Nasz artysta zaśpiewa dla publiczności w I półfinale rywalizacji. Dokładna kolejność startowa nie jest jeszcze znana i zostanie wyznaczona w kwietniu.

Polska trafiła do grupy, którą miłośnicy Eurowizji i bukmacherzy uznają za "mocniejszą". Nasz reprezentant nie będzie miał więc łatwego zadania w pokonaniu muzycznych przeciwników. Wciąż jednak istnieją duże szanse na to, że jeśli uda nam się wyłonić dobrego kandydata, to zajmiemy wysokie miejsce w konkursie.