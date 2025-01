Telewizja Polska ogłosiła oficjalną listę dziesięciu utworów, które dostały się do koncertu finałowego polskich preselekcji. Podczas konferencji prasowej poznaliśmy uczestników polskich preselekcji na tegoroczną Eurowizję, która rozegra się w dniach 13, 15 i 17 maja w Bazylei. Warto przypomnieć, iż głosowanie 14 lutego 2025 roku będzie należeć w pełni do publiczności - jak podaje serwis Eurowizja.org, limit głosów SMS z jednego numeru telefonu to 20. Po koncercie TVP opublikuje pełne wyniki głosowania.