14 stycznia 2025 r. poznaliśmy pełną listę kandydatów, którzy powalczą o miano reprezentanta Polski w tegorocznym konkursie Eurowizji . Komisja jurorska wybrała dziesięciu artystów, którzy zmierzą się ze sobą w wielkim finale, w którym to publiczność zadecyduje o wygranej, za pośrednictwem głosowania SMS-owego. O wyjazd do Szwajcarii powalczą: Justyna Steczkowska, Daria Marx, Dominik Dudek, Kuba Szmajkowski, Janusz Radek, Marien, Sonia Maselik, Chrust, Sw@da x Niczos oraz Tynsky .

Polska dotychczas największy sukces na Eurowizji osiągnęła dzięki Edycie Górniak . Diwa w 1994 r. wystąpiła w międzynarodowym konkursie z piosenką "To nie ja" , zdobywając tym samym drugie miejsce. Teraz wskazała, który z kandydatów na polskiego reprezentanta ma szansę powtórzyć jej sukces.

"Nie wsłuchałam się we wszystkie proponowane w tym roku utwory, ale w ostatnich tygodniach zachwyciła mnie młodziutka, 20-letnia artystka Marien , którą z radością odnalazłam dziś w mediach, w czołówce wybranych utworów i artystów. Marien pisze bardzo dobre, nośne utwory. Ma także piękny, naturalny głos i bardzo współczesną technikę wokalną. Miałam możliwość słyszeć ją w czasie naszej trasy w USA, znakomicie śpiewa na żywo" - wyznała Edyta Górniak w rozmowie z Pudelkiem.

Okazuje się, że nie wszyscy podzielają entuzjazm Edyty Górniak względem eurowizyjnej piosenki Marien. Zdaniem bukmacherów 20-letnia artystka ma najmniejsze szanse na wygraną w polskich preselekcjach. Za główną kandydatkę do zwycięstwa uważa się obecnie Justynę Steczkowską z utworem "Gaja" . Jej szanse w konkursie wycenione są na kurs 1.55.

Na drugim miejscu w zakładach znaleźli się: Sw@da x Niczos oraz Daria Marx, która nie przedstawiła jeszcze swojej konkursowej propozycji. Pomimo niemożliwości odsłuchania piosenki "Let It Burn" , bukmacherzy ocenili szanse Darii na wygraną na równi z elektronicznym duetem, a ich kurs wynosi 6.00.

Trzecie miejsce należy do Dominika Dudka i jego przeboju"Hold The Light"z kursem 10.00. Dalej uplasowali się Janusz Radek i zespół Chrust z kursem 15.00. Tuż za nimi, z kursem 35.00, bukmacherzy obstawili Kubę Szmajkowskiego i piosenkę "Pray". Na przedostatnim miejscu znalazła się Sonia Maselik z kursem 50.00. Stawkę zamykają ex aequo Tynsky oraz Marien z kursem 100.00.