Będzie czarnym koniem preselekcji do Eurowizji? Janusz Radek jako "mały książę"

Janusz Radek jako ostatni spośród 10 uczestników krajowych eliminacji do Eurowizji ujawnił teledysk do swojej propozycji do konkursu. Mowa o anglojęzycznej piosence "In Cosmic Mist". Zdaniem niektórych to właśnie ten wokalista może być czarnym koniem rywalizacji o wyjazd do Bazylei.