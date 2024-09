To oni będą reprezentować Polskę na Eurowizji Junior? Znamy kolejne nazwiska

To już kolejny raz, kiedy reprezentant Polski na Eurowizję Junior zostanie wyłoniony w programie "Szansa na sukces". Przypomnijmy, że konkurs obędzie się 16 listopada w Madrycie.

W pierwszym odcinku programu na scenie zaprezentowało się siedmiu uczestników, a zwycięzcami zostali wtedy Natan Gryga i Blanka Korniluk. Młodych wokalistów oceniali Mietek Szcześniak (reprezentant Polski na "dorosłej" Eurowizji w 1999 r.) oraz Viki Gabor, laureatka Eurowizji Junior 2019.

Reklama

"Szansa na sukces. Eurowizja Junior": drugi półfinał. Kto przeszedł dalej?

15 września odbył się kolejny półfinałowy odcinek "Szansy na sukces". Tym razem uczestników oceniały Sara James (Eurowizja Junior 2021) i Luna (Eurowizja 2024). Ponownie młodzi wokaliście zmierzyli się z eurowizyjnymi hitami.

Na scenie pojawili się kolejno: Kalina Kalicka (Lena - "Satellite"), Konrad Adamczyk (Alessandra - "Queen of Kings"), Iga Kaczyńska (Måns Zelmerlöw - "Heroes"), Sebastian Rąpel (Duncan Laurence - "Arcade"), Aleksandra Antoniak (Luna - "The Tower"), Dominik Arim (ABBA - "Waterloo") i Amelia Stawiarska (Katrina & The Waves - "Love Shine A Light").

Jury zdecydowało o wyróżnieniu Igi Kaczyńskiej i Amelii Stawiarskiej, natomiast do finału trafili Aleksandra Antoniak i Dominik Arim.