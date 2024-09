W finałowym odcinku wystąpili Natan Gryga, Aleksandra Antoniak, Maja Golańska, Blanka Korniluk i Dominik Arim. Oceniało ich profesjonalne jury: reżyserka polskiego eurowizyjnego występu w Madrycie Agnieszka Żmijewska, Grzegorz Urban, kierownik muzyczny "Szansy na Sukces" i wokalistka Anna Józefina Lubieniecka.

Nie zabrakło też gości specjalnych. Zjawili się Viki Gabor, Maja Krzyżewska, Michał Wiśniewski oraz Krystian Ochman. Dwie pierwsze dziewczyny, to nasze reprezentantki na ubiegłych odsłonach Eurowizji Junior, dwaj panowie zaś reprezentowali Polskę w "dorosłych" zmaganiach w tym konkursie.



Reklama

Polskie preselekcje do Eurowizji Junior w tym roku wygrał Dominik Arim! W Madrycie zaśpiewa piosenkę "All Together" ( sprawdź! ) autorstwa Aldony Dąbrowskiej i Sławomira Sokołowskiego.

Kim jest Dominik Arim, polski reprezentant na Eurowizji Junior 2024?

"10-letni Dominik Arim ze Starogardu Gdańskiego to najmłodszy z finalistów, ale z pewnością nie brakuje mu doświadczenia. W wieku pięciu lat zaczął swoją przygodę z muzyką, ucząc się śpiewu i gry na trąbce. Publiczność mogła go zobaczyć również w The Voice Kids, gdzie swoim wykonaniem Hold My Hand Lady Gagi trafił do drużyny Cleo. Podczas Szansy na Sukces wyróżnił się brawurową interpretacją Waterloo zespołu ABBA, która zapewniła mu Złoty Bilet do finału. Poza muzyką, Dominik trenuje karate, co udowadnia, że jest wszechstronnie uzdolniony" czytamy na stronie Eurowizja.



Komentarze w mediach społecznościowych: Fani rozczarowani. "Wycofajmy się, błagam..."

Przykro to stwierdzić, ale komentarze zbierane na żywo w czasie trwania finału "Szansy na sukces" nie napawają jednak optymizmem. Przeważają te negatywne, ale miejmy nadzieję, że gdy emocje opadną, znajdzie się też miejsce dla tych bardziej ciepłych.



"Byłam za Natanem, ale do takiej słabej piosenki jego głos jest za dobry, XD. to będzie kolejna słaba Eurowizja dla nas" - pisze jedna z internautek.



"Natan i Blanka powinni być w finale. Zresztą widać że fani chcieli Natana,ale tylko przez to że dostał 1 punkt od jury to nie wszedł, a on dzisiaj był najlepszy" - dodaje inny z komentatorów.

"Jestem zawiedziony, bo wokalnie (widocznie hejter ze mnie) nikt nie zbliżył się do finałowej dwójki SnS EJ 2023 - Mai i Leona... W kategorii 'zdobędzie najwięcej głosów na ESC' wysłałbym Dominika za ewidentnie największy urok osobisty" - czytamy dalej.



"Wycofajmy się, błagam, przekażmy ten hajs dla powodzian. Serio, nawet piosenki z 2003 i 2004 były lepsze" - narzeka jeszcze kolejny.