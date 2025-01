"Mydełko Fa" było jednym z największych przebojów początku lat 90. w Polsce. Pastisz disco polo zapisał się na zawsze w historii polskiej popkultury. Utwór wykonali aktor Marek Kondrat w towarzystwie wokalistki, Marleny Drozdowskiej . To ona śpiewa w utworze słynne "szabada, Mydełko Fa" . Teledysk do piosenki był także dość śmiały jak na tamte czasy - przepełniony nagością i inspirowany reklamą tytułowego mydła.

Utworu nie chciały nadawać polskie stacje, ale jakimś sposobem dotarł za ocean, gdzie przez pół roku okupował polonijną listę przebojów w Chicago. To zrobiło wrażenie i "Mydełko Fa" pojawiło się w kraju.

"Jak chodziłem na bazar w latach 90., to piosenka leciała z każdego straganu, szczęk czy stelaża" - wspominał zmarły w kwietniu 2022 r. Andrzej Korzyński , który był autorem "Mydełka" razem ze swoim synem - kompozytorem Mikołajem Korzyńskim .

Andrzej Korzyński znany był głównie z tworzenia muzyki filmowej (pracował z m.in. Andrzejem Żuławskim, Andrzejem Wajdą, Edwardem Żebrowskim i Jerzym Gruzą, napisał też muzykę do "Akademii pana Kleksa" Krzysztofa Gradowskiego). To on odpowiadał za muzyczne oblicze Franka Kimono, w którego wcielił się Piotr Fronczewski.