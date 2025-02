Sebastian Karpiel-Bułecka to artysta, którego Polacy znają przede wszystkim z działalności w zespole Zakopower. Wokalista aktywnie koncertuje i tworzy, razem z pozostałymi muzykami z grupy, lecz niedawno podjął się także całkowicie nowego wyzwania zawodowego. Widzowie telewizyjni będą mieli okazję oglądać go w powracającym po wielu latach na antenę Polsatu programie"Must Be The Music". Góralski artysta zasiadł w jury u boku Natalii Szroeder, Dawida Kwiatkowskiego i Miuosha.

"Must Be The Music" słynie z tego, że uczestnicy, biorący udział w talent-show, nie są ograniczani ze względu na formę, w jakiej chcą się zaprezentować. W odróżnieniu od wielu innych programów rozrywkowych, show Polsatu pozwala na występy solistów, duetów, chórów, a także zespołów. Gatunki muzyczne, które prezentowane są jurorom podczas przesłuchań, są różnorodne - występują artyści jazzowi, metalowi, rockowi, elektroniczni, punkowi, popowi, a nawet zdarza się, że pojawi się zespół disco polo.

Kariera zespołu Piękni i Młodzi rozpoczęła się dzięki "Must Be The Music"

Kariera jednego z najpopularniejszych obecnie zespołów disco polowych rozpoczęła się właśnie dzięki "Must Be The Music". W 7. edycji programu swoich sił próbowali bowiem Piękni i Młodzi, na czele z Magdaleną Narożną. Występy grupy budziły wówczas spore kontrowersje, zwłaszcza wśród jurorów. Co ciekawe, formacja utrzymała się w programie aż do samego finału, gdzie awansowali jedynie dzięki głosom publiczności. Później ich kariera na rynku muzycznym tylko nabierała rozpędu, a teraz zdecydowana większość rodaków zna przeboje, takie jak "Niewiara", "Kocham się w tobie"czy "Ona jest taka cudowna".

Nowy juror "Must Be The Music", Sebastian Karpiel-Bułecka, szczerze o tym, jak postrzega muzykę disco polo

Sebastian Karpiel-Bułecka, niedługo przed rozpoczęciem emisji nowych odcinków "Must Be The Music", wypowiedział się na temat tego, co sądzi o muzyce disco polo. Artysta, w rozmowie z Wirtualną Polską, podkreślił, że ma na ten temat jasne, wyrobione zdanie.

"Robię, co mogę, żeby zmieniać gusta muzyczne w Polsce, żeby zainteresować ludzi jakimiś ambitniejszymi projektami. Ale wiem, że są takie jednostki i takie grupy ludzi, którym to pasuje, i których nie zmienisz. I taka muzyka jest potrzebna" - powiedział wokalista Zakopower.

Artysta podkreślił, że ludzie w Polsce chętnie słuchają disco polo, co widać po sukcesach, jakie odnoszą gwiazdy, wykonujące ten gatunek. Jego zdaniem jest widoczne zapotrzebowanie na takie zespoły i słuchaczom nie można odbierać takiej rozrywki. Karpiel-Bułecka zaznacza jednak, że sam rzadko ma styczność z disco polo. "Na Podhalu to się głównie gra po góralsku" - podsumował wokalista.

Tatiana Okupnik wspomina wstydliwą wpadkę na scenie TVP