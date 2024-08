Nie tak dawno media obiegła informacja o tym, że Charli XCX, brytyjska wokalistka i producentka, postanowiła zamieszkać w Warszawie. Jej ostatni album "Brat" zdominował letnie listy przebojów, a sama Charli XCX przeniosła się do Polski ze względu na swoje zawodowe zobowiązania. Artystka pracuje w Warszawie nad nowym filmem. Jej obecność w stolicy wywołała niemałe poruszenie wśród fanów. Charli jest widywana w lokalnych klubach, barach i restauracjach, chętnie rozmawia z fanami i pozuje do zdjęć. Jak długo zostanie w Polsce? Na razie wiadomo, że planuje zostać do końca sierpnia.

John Porter, brytyjski piosenkarz, kompozytor i gitarzysta, od 1976 roku mieszka w Polsce. To on, razem z Korą i Markiem Jackowskim, stworzył trio "Maanam Elektryczny Prysznic", które na stałe zapisało się w historii polskiej muzyki. Później założył "Porter Band", a w 2002 roku rozpoczął głośną współpracę z Anitą Lipnicką, tworząc jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów muzycznych w Polsce. Ich wspólne życie prywatne i zawodowe przyniosło wiele sukcesów, w tym album "Nieprzyzwoite piosenki", który stał się hitem na polskich listach przebojów. Para jednak ostatecznie rozstała się.

Belgijski wokalista Danzel, znany z przeboju "Pump It Up", już od wielu lat związany jest z Polską. Chociaż nie ma oficjalnych informacji o jego miejscu zamieszkania, wszystko wskazuje na to, że to właśnie tutaj artysta czuje się jak w domu. Danzel często koncertuje w Polsce, nagrywa teledyski i bierze udział w popularnych programach telewizyjnych, jak "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jego popularność w naszym kraju przewyższa tę, jaką cieszy się w swojej rodzimej Belgii.