Siobhán Máire Deirdre Fahey urodziła się 10 września 1958 roku w Dublinie. Jej ojciec służył w armii brytyjskiej, dzieciństwo upłynęło więc małej Siobhán i jej dwóm siostrom pod znakiem licznych przeprowadzek. W połowie lat 70. XX w. rodzina Faheyów osiadła na stałe w Londynie. Tam Siobhán zaczęła studiować dziennikarstwo (specjalizacja: moda).

Na studiach poznała Sarę Dallin i Keren Woodward. Połączyły je wspólne zainteresowania, zauważyły m.in., że wszystkie trzy ubierają się bardziej "radykalnie" od innych studentek. Trzy przyjaciółki z zamiłowaniem śledziły rozwijającą się brytyjską scenę punkrockową. Kilka razy udało im się nawet wystąpić w charakterze chórku na koncertach Iggy'ego Popa i takich postpunkowcyh grup, jak The Monochrome Set czy The Jam.

W 1981 roku, za namową członków Sex Pistols, Paula Cooka i Steve'a Jonesa trzy przyjaciółki założyły zespół Bananarama. Ich pierwszy singel był coverem francusko-brytyjskiego duetu Daniela Vangarde i Jeana Klugera. Piosenka "Aie a Mwana" śpiewana była w języku swahili. Siobhán wraz z koleżankami nie zrezygnowały z oryginalnej wersji i nauczyły się tekstu fonetycznie.

Debiutancka płyta Bananaramy "Deep Sea Skiving" odniosła sukces w Wielkiej Brytanii. Dla tria było to jednak niewystarczające i zaczęto myśleć o zdobyciu rynku amerykańskiego.

Międzynarodowa kariera zespołu nabrała tempa w 1984 roku, kiedy to ukazał się utwór "Cruel Summer", pochodzący z drugiej płyty "Bananarama". Piosenkę wykorzystano w kultowym filmie Johna G. Avildsena "Karate Kid". W Ameryce "Cruel Summer" stało się prawdziwym hitem, trafiając do pierwszej dziesiątki list przebojów.

Prawdziwa sława miała jednak dopiero nadejść.

W 1986 roku Siobhan i spółka wydały trzeci album "True Confessions". Jedną z piosenek był cover zespołu Shocking Blue "Venus". Wielu producentów nieprzychylnie zapatrywało się na ideę tanecznej wersji utworu. W końcu wokalistki przekonały do niej grupę producencko-kompozytorską Stock Aitken Waterman.

Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. "Venus" stał się Numerem Jeden m.in. w USA, Kanadzie i Australii, a w wielu innych krajach plasował się w czołówce hitów. Teledysk przedstawiający trzy uwodzicielskie femme fatale do dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych klipów lat 80.

W 1987 roku Siobhan Fahey wyszła za mąż za muzyka zespołu Eurythmics - Dave'a Stewarta. Wokalistka nagrała z Bananaramą jeszcze jeden album "Wow!", po czym w 1988 roku opuściła trio.

Niedługo potem narodził się projekt Shakespears Sister. Nazwa pochodziła od utworu grupy The Smiths, który z kolei inspirowany był esejem Virginii Woolf i jej teorią, że William Szekspir miał utalentowaną, lecz zapomnianą siostrę. Siobhan zaprosiła do współpracy amerykańską piosenkarkę Marcellę Detroit, która wystąpiła na dwóch pierwszy albumach grupy.

Najbardziej znanym utworem duetu jest "Stay", pochodzący z albumu "Hormonally Yours". Piosenka przez osiem tygodni znajdowała się na pierwszym miejscu listy przebojów w Wielkiej Brytanii, osiągnęła również czołówkę zestawienia w USA i zyskała dużą popularność w Polsce (w sumie 10 tygodni na liście Trójki).

Wiele emocji wzbudził teledysk do "Stay". Obraz nakręcony przez Sophie Muller inspirowany był filmem sci-fi "Cat-Women of the Moon". W klipie Siobhan Fahey występowała jako Śmierć, walcząc z Marcellą o jej umierającego wybranka. Futurystyczny teledysk, ze względu na scenę wskrzeszenia zmarłego, wywołał kontrowersje do tego stopnia, że został zakazany w Niemczech. Skutek był oczywiście odwrotny, przysporzył bowiem Shakespears Sister większej popularności. Klip zdobył m.in. nagrodę Brit Awards.

Stewart w tej piosence chciał pokazać umiejętności wokalne Detroit, która śpiewa zwrotki i refren. Sukces sprawił, że uwaga mediów skupiła się na tej wokalistce ("anioł z pięknym głosem"), a o Fahey zaczęto mówić jako o "wiedźmie z piekła". To wówczas zaczęły się tarcia pomiędzy wokalistkami. Po latach Detroit twierdziła, że jej koleżanka była przeciwna wypuszczeniu "Stay" w roli promocyjnego singla.

Mimo dużego doświadczenia w przemyśle muzycznym, psychika Siobhan Fahey była bardzo krucha. Kiedy w 1993 roku zespół The Bluebells wydał singel "Young At Heart", którego była współautorką i podbił nim listy przebojów, wokalistka wpadła w depresję i trafiła do szpitala psychiatrycznego. Problemy sprawiły, że odwołano występ w prestiżowej Royal Albert Hall w Londynie. Ostatecznie działalność duetu została zawieszona, a podczas gali Ivor Novello Awards (grupa triumfowała w jednej z kategorii) odczytano podziękowania od nieobecnej Fahey, która w ten sposób pożegnała się z Detroit.

"Nie zamierzałam nikomu ukraść jej chwały, po prostu robiłam swoją robotę" - mówiła później rozżalona Marcella Detroit. Obie wokalistki nie rozmawiały ze sobą przez ponad 25 lat.

Koniec lat 90. przyniósł Siobhan ponowną, krótkotrwałą współpracę z Bananaramą. Trio nagrało w 1998 roku utwór ABBY "Waterloo" na potrzeby brytyjskiego programu o Eurowizji "Song for Eurotrash", a piosenka odniosła sukces.

Po odejściu Marcelli Detroit z Shakespears Sister i rozstaniu z wytwórnią London Records, Fahey postanowiła sama wydać kolejną płytę. Ostatecznie światło dzienne ujrzały dwa albumy pod szyldem Shakespears Sister (choć były to de facto solowe płyty): "#3" (2004) i "Songs from the Red Room" (2009). Dodatkowo w 2005 r. Fahey wypuściła własnym sumptem materiał "The MGA Sessions", który pierwotnie był nagrany w 1993 r. w założeniu jako soundtrack do filmu "MGA" autorstwa Sophie Muller. Ostatecznie produkcja się nie ukazała.

W latach 2017-18 wokalistka znów pojawiła się w składzie Bananaramy. W sumie na trasie "The Original Line-up Tour" razem z Sarą Dallin i Keren Woodward wystąpiła na niespełna 30 koncertach (Wielka Brytania, USA, Kanada).

Rok później Fahey wróciła do szyldu Shakespears Sister, a u jej boku pojawiła się Marcella Detroit. Poza występami w Wielkiej Brytanii pojawił się nowy singel "All the Queen's Horses", który promował składankę "Singles Party". W październiku 2019 r. duet wypuścił EP-kę "Ride Again" zawierającą trzy premierowe piosenki oraz na nowo zmiksowane dwa utwory z "Singles Party".

To jak do tej pory ostatni materiał duetu, choć jakiś czas temu Marcella Detroit zapowiadała, że prowadzone są rozmowy na temat nowych piosenek.

Prywatnie Fahey była żoną Dave'a Stewarta (1987-1996). Para ma dwóch synów - Samuela (ur. 1987) i Django Jamesa (ur. 1991), którzy razem występowali w nieistniejącym już zespole Nightmare and the Cat. Samuel Stewart obecnie jest gitarzystą amerykańskiej grupy Lo Moon.

Wokalistka wcześniej związana była z innymi muzykami - Jimem Reilleyem (perkusista Stiff Little Fingers) i Bobbym Bluebellem (wokalista The Bluebells). W 2021 r. Siobhan wyszła za młodszego o 9 lat kompozytora, producenta i inżyniera dźwięku Marka Sayfritza.