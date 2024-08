Salt Wave Festival 2024: dzień drugi. Tempo nieco zwolniło. [RELACJA]

Na głównej scenie rozpoczęli Great Gable. Muszę przyznać, że nie znałem ich wcześniej, natomiast ich występ był naprawdę przyjemny. Grali spokojne rytmy w stylu indie rock, momentami przypominając muzykę Only The Poets. Chodź do Jastarni przyjechali z Australii, słychać było ten brytyjski sznyt. Nie zabrakło ich największego hitu "Drift", który rozbujał publiczność.