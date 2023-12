Od nucenia wolnych przebojów po śpiewanie hymnów rockowych z przyjaciółmi. Karaoke od lat to klasyczna rozrywka podczas wieczornych wyjść. Fenomen ma zasięg globalny i jest kuszącym wyzwaniem, szczególnie kiedy towarzyski wieczór wzmocniony jest procentami. Wtedy często emocje biorą górę nad rozsądkiem. Jakie są początki tej doskonałej zabawy?

Karaoke oznacza po japońsku "pustą orkiestrę". Jest to połączenie dwóch słów - pierwszej połowy słowa "kaappo" oznaczającego "pusty" i pierwszej części japońskiego słowa oznaczającego orkiestrę "okesutora". Podobno zjawisko narodziło się w Kobe, w Japonii w okolicach 1971 roku. Dość szybko zdobyło sławę w Ameryce, za sprawą popularnych programów telewizyjnych, w których pojawiały się śpiewające gwiazdy, a na dole ekranu ukazywał się tekst piosenki, aby widzowie mogli dołączyć do artystów w swoich domach.

Karaoke to nie tylko amatorska towarzyska rozrywka, ale też profesjonalna dyscyplina, która doczekała się nawet Mistrzostw Świata, które pierwszy raz odbyły się w 2003 roku w Finlandii. Do tej pory najwięcej zwycięstw mają na swoim koncie Amerykanie, wyprzedając Wielką Brytanię, Australię, Panamę i Liban.

Jeśli chcecie poćwiczyć przed Sylwestrowymi imprezami, to przygotowaliśmy dla was zestaw najlepszych i najłatwiejszych piosenek na Karaoke. Dodatkowo zasypiemy trenerskimi uwagami, które mogą zwiększyć wasz wykonawczy potencjał. Jeśli tylko zastosujecie się do naszych porad, uda się uniknąć wszystkich pułapek czekających podczas występu.

Najlepsze polskie piosenki na karaoke

Feel - "Pokaż na co Cię stać"

Chociaż Piotr Kupicha dysponuje bardzo dobrym wokalem, to słuchając jego piosenek, ma się wrażenie niesamowitej lekkości wykonania. To wrażenie dodaje odwagi, aby zmierzyć się z przebojem grupy Feel z 2007 roku, który pojawił się na ich debiutanckim albumie. Zdecydowanie odradzamy próby zaśpiewania kompozycji "Jak Anioła głos", tego może nie wytrzymać nawet wyrobiona publiczność.

Norbi - "Kobiety są gorące"

Słynny przebój z 1997 roku wydaje się łatwym łupem dla fanów karaoke. Norbi nie jest przecież wybitnym wokalistą, a sama piosenka doskonale wpada w ucho. Trzeba jednak pamiętać, żeby nie zgubić się podczas rapowanych fraz w zwrotce. Jeśli uda się przez nią przejść bezpiecznie, wtedy wyśpiewany z salą refren będzie największą nagrodą.

Róże Europy - "Jedwab"

Kolejna bezpieczna propozycja w naszym zestawieniu, w końcu Piotr Klaat, lider legendarnej polskiej grupy Róże Europy, raczej wymruczał z wdziękiem większość swoich piosenek. Nie nadziejemy się więc na żadne pułapki wokalne, nie będziemy musieli popisywać się skalą głosu. Jeśli podczas występu dołożycie do swojego śpiewu odrobinę siły i chrypki, zbliżycie się do wersji przeboju, nagranego przez Stachursky'ego, co może przynieść dodatkowe uznanie słuchaczy.

Tomasz Karolak - "Zabiorę cię właśnie tam"

"39 i pół" to serial, który przyniósł Tomkowi Karolakowi sporą popularność i odkrył jego muzyczny talent przed widzami. Wystarczy zamknąć oczy i wcielić się w Darka Jackowskiego, filmowego bohatera, aby porwać fanów za sprawą tej znanej ballady. Nie napotkamy na wokalnej drodze żadnych przeszkód, tym bardziej że kompozycja jest jednym, wielkim refrenem od pierwszego taktu.

Formacja Nieżywych Schabuff - "Lato"

Jeszcze jedna bezpieczna i niezwykle przebojowa propozycja. "Lato" to przebój częstochowskiej grupy z 1995 roku. Olek Klepacz swoją wokalną brawurą dodaje otuchy ewentualnym wykonawcom tej piosenki na karaoke. Mruczymy ciepłym głosem do mikrofonu, a refren zaśpiewa się sam.

Fajne piosenki na karaoke - dla odważnych uczestników

Bajm - "Co mi panie dasz"

Z trenerskiego obowiązku odradzalibyśmy mierzenie się z repertuarem Beaty Kozidrak czy Edyty Górniak. Poprzeczka umiejętności wokalnych jest zawieszona zbyt wysoko, przynajmniej dla początkujących adeptów sztuki karaoke. Jeśli jednak podczas imprezy poczujecie "wielki czis", a serca wyskoczą do góry, to ten przebój grupy Bajm, jest najbezpieczniejszym wyborem. Ważne, aby ewentualne braki wokalne przykryć brawurowym występem i śpiewać głośno.

Zagraniczne popularne przeboje karaoke

Madonna - "Like A Prayer"

Najtrudniejszym momentem w wykonaniu tego wielkiego przeboju Królowej Popu jest początek. Jeśli przebrniemy długą wokalizę, to pozostała część piosenki będzie dla nas jak jazda z górki na saneczkach. Bezpieczna skala głosu Madonny jest gwarancją, że bez względu na to ilu, oktaw nie posiadamy, powinniśmy dać radę podczas występu.

Frank Sinatra - "My Way"

Jeśli uważacie, że to podstęp z naszej strony i zwracamy uwagę na przebój jednego z najwybitniejszych wokalistów w historii muzyki, to nic bardziej mylnego. To najbezpieczniejsza kompozycja do wykonania z repertuaru mistrza. Skoro Sid Vicious dał radę, to dlaczego nie my. Czuła refleksja na temat życia, miłości i kariery pojawia się na zdecydowanej większości imprez karaoke, z reguły pod koniec ich trwania. Warunkiem sukcesu jest rozpoczęcie śpiewania możliwie najniższym rejestrem głosu.

Depeche Mode - "Enjoy The Silence"

Sprawdzona przez piszącego te słowa propozycja. Dzięki tej słynnej kompozycji Depeche Mode możecie zostać laureatami złotego mikrofonu podczas imprezy. Wystarczy tylko spokojnym, niskim głosem, bez zbytniej emocji pomruczeć słowa piosenki, a popularność nagrania sprawi, że wszyscy widzowie dołączą się do was w chóralnym śpiewie. Sukces murowany!

Whitney Houston - "I Wanna Dance With Somebody"

Jeśli podczas przyjęcia ktoś zaproponuje, aby zaśpiewać piosenkę Whitney Houston, wybierzcie bezpiecznie jej popowy przebój z 1987 roku. Gwarantujemy umiarkowany sukces, który będzie niczym nagroda Grammy w porównaniu z wyciem, które może stać się waszym udziałem przy próbie zmierzenia się z "I Will Always Love You".

Prince - "Purple Rain"

Tak, przychodzi taki moment, kiedy ta piosenka musi pojawić się w repertuarze każdej imprezy karaoke. To wykonanie może stać się kulminacyjnym momentem wieczoru. Ważne, aby śpiewać w średnim rejestrze, a wysokie falsety Prince'a zastąpić chaotycznymi wokalizami. Na początku śpiewajcie tak, jakbyście byli nieco zmęczeni. I tak porwiecie tłumy, jeśli dotrwacie do refrenu.

Najlepsze przebojowe duety na karaoke

"Wespół w zespół, aby moc twórczą móc wzmóc" - te słowa z piosenki pochodzącej z repertuaru Kabaretu Starszych Panów, są niejako zachętą do wspólnego wykonania niektórych piosenek. Są takie kompozycje, których bezpiecznie nie da się wykonać samemu, nawet jeśli oryginalnie nie były duetami.

Celine Dion - "My Heart Will Go On"

Stojąc z przyjaciółką albo przyjacielem na scenie niczym na dziobie Titanica, łatwiej nam będzie zmierzyć się z tym gigantycznym przebojem i podzielić się poszczególnymi wersami, aby znaleźć czas na oddychanie. Takie podejście do tej piosenki może okazać się kluczem do sukcesu.

Bonnie Tyler - "Total Eclipse Of The Heart"

Kolejny przykład genialnej kompozycji, którą lepiej zaśpiewać z kimś w duecie podczas występu. Mała podpowiedź: wygrywa ten, kto weźmie na siebie odpowiedzialność za część z "turn around", druga osoba raczej polegnie podczas próby dotarcia do granic skali głosu Bonnie Tyler.

Edyta Górniak i Mietek Szcześniak - "Dumka Na Dwa Serca"

Polski odpowiednik "My Heart Will Go On", który pozwala na bezpieczny występ, jeśli tylko za bardzo nie wczujecie się w emocjonalny nastrój kompozycji i nie postanowicie szybować ze swoim głosem niczym sokół nad muzycznym stepem.

Jermaine Jackson & Pia Zadora - "When the Rain Begins to Fall"

Po tym występie cała sala będzie zbierała szczęki z podłogi. Wokalne talenty Pia Zadory i Jermaine Jacksona nie są poza zasięgiem przeciętnego uczestnika karaoke. Jednak przebojowa moc piosenki sprawi, że poderwiecie do tańca i zabawy wszystkich zebranych. Sprawdzone w boju.

Elton John i Kiki Dee - "Don't Go Breaking My Heart"

Ten zabawny i optymistyczny utwór karaoke daje wiele frajdy podczas występu i stwarza niesamowite możliwości interakcji między dwoma wykonawcami, co z pewnością pokocha zgromadzona publiczność. Bezpieczne rejestry wokalne, pojawiające się w kompozycji nie będą przeszkodą tego wieczoru. Sukces gwarantowany.