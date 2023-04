"Ogromne podziękowania dla rodziny, przyjaciół i fanów za życzenia z okazji 70. urodzin. Nie do końca mogę uwierzyć, że stało się to w jakiś sposób z dnia na dzień. Czuję się bardzo szczęśliwy i rozbrykany" - napisał na Instagramie Peter Garrett.

W 1973 r. wokalista odpowiedział na ogłoszenie opublikowane przez perkusistę Roba Hirsta. Muzyk razem z gitarzystą Jimem Mogine'em i basistą Andrew Jamesem szukał frontmana do działającego w Sydney zespołu Farm. Już z udziałem Garretta i drugiego gitarzysty Martina Rotseya w 1976 r. grupa zmieniła nazwę na Midnight Oil.

Od początku (szczególnie za sprawą Garretta i Mogine'a) w piosenkach zdecydowanie opowiadała się po stronie lewicowych poglądów, zwracając uwagę na los Aborygenów (rdzennych mieszkańców Australii) i kwestie ochrony przyrody. Mimo braku wsparcia głównych mediów, w swojej ojczyźnie szybko zdobyli status kultowy.



W 1984 r. album "Red Sails in the Sunset" dotarł do szczytu australijskiej listy bestsellerów. Kolejny pełnometrażowy materiał - nagrany z basistą Peterem Giffordem "Diesel and Dust" (1987) - okazał się największym komercyjnym sukcesem formacji. Z tej płyty pochodzi wielki przebój "Beds Are Burning", w którym Garrett śpiewa "Jak możemy spać, kiedy nasza Ziemia się zmienia?/Jak możemy spać, kiedy nasze łóżka płoną?".

Album w USA pokrył się platyną, a w Australii dokonał tego aż siedmiokrotnie. Pozycję umocniła także kolejna płyta "Blue Sky Mining" z 1990 r. z tytułowym przebojem.

Gifford opuścił grupę jeszcze przed premierą "Diesel and Dust", mając dość intensywnego koncertowania. Jego zastępcą został pochodzący z Nowej Zelandii Bones Hillman, który zmarł w 2020 r. po walce z rakiem.



Peter Garrett (Midnight Oil): Nie tylko muzyka

Od połowy lat 80. Garrett swoje poglądy stara się realizować w polityce - początkowo bezskutecznie startował do Senatu (z ramienia niewielkiej i nieistniejącej już Nuclear Disarmament Party). W 2002 r. wokalista oficjalnie opuścił zespół, skupiając się na działalności na rzecz ochrony środowiska (wcześniej był m.in. w zarządzie Greenpeace). Formacja została wówczas zawieszona.



W 2004 r. Garrett został wybrany posłem (reprezentował labourzystów). Po wygranej tej partii w wyborach w 2007 r. otrzymał stanowisko ministra środowiska, dziedzictwa i sztuki. Trzy lata później został przeniesiony na urząd ministra szkolnictwa, małych dzieci i młodzieży, który sprawował do 2013 r. Wówczas ogłosił też, że nie będzie brał udziału w kolejnych wyborach parlamentarnych.



Grupa Midnight Oil w 2005 i 2009 r. wracała na kilka występów. Pod koniec 2017 r. doszło do pełnej reaktywacji, która objęła ponad 70 występów w 16 krajach. Pod koniec października 2020 r. ukazał się minialbum "The Makaratta Project" - było to pierwsze studyjne wydawnictwo zespołu od 18 lat. W lutym 2022 r. premierę miała płyta "Resist". Wówczas formacja ogłosiła, że promująca trasa będzie pożegnalną w jej karierze (chociaż nie oznacza to końca działalności muzycznej) - w październiku 2022 r. odbył się trwający ponad 3,5 godziny ostatni koncert w Sydney.