Największe przeboje zespołu Hey

Zespół Hey powstał w 1992 roku w Szczecinie. Jego założycielem był Piotr Banach. Oprócz niego w składzie zespołu znaleźli się: wokalistka Katarzyna Nosowska (poprzednio Vivid, No Way Out, Kafel i Szklane Pomarańcze), basista Jacek Chrzanowski, a także Marcin Żabiełowicz, który zaczynał w Guitars Project, i Robert Ligiewicz z zespołu Crayden.

W 1993 roku ukazał się debiutancki album zespołu Hey zatytułowany "Fire", który okazał się ogromnym sukcesem. W kolejnych latach grupa wydała kolejne krążki ("Ho!", "Live!", "Karma" i "Hey"). W XXI wieku zespół Hey nagrał sześć albumów studyjnych: "[sic!]" (2001), "Music Music" (2003), "Echosystem" (2005), "Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy!" (2009), "Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan" (2012) i "Błysk" (2016). W 2017 roku legendarna formacja zawiesiła działalność.

Największe przeboje zespołu Hey to:

"Moja i Twoja Nadzieja"

"Teksański"

"Dreams"

"Mimo wszystko"

"List"

"Cisza, ja i czas"

"Zazdrość"

"Moja i Twoja Nadzieja" to jeden z pierwszych utwór zespołu Hey, który podbił serca Polaków w latach 90. XX wieku. Słowa do utworu napisała Katarzyna Nosowska. Piosenka stała się wielkim przebojem i soundtrackiem wielu akcji charytatywnych. Do współpracy przy utworze "Moja i Twoja Nadzieja" zaproszono wielu znakomitych polskich artystów, w tym m.in. Czesława Niemena , Natalię Kukulską, Marylę Rodowicz czy Edytę Bartosiewicz.

Czytaj też: "Moja i twoja nadzieja": Hymn wielkiej powodzi w serialu Netflixa

"Teksański"

"Teksański" to jeden w większych hitów i najbardziej rozpoznawalnych przebojów formacji Hey. Piosenka wzbudza najwięcej emocji, a prośby o nią pojawią się na każdym koncercie. Tekst utworu, jak mówi sama Katarzyna Nosowska , nie ma jednak żadnego sensu. W słowach utworu wokalistka opowiada o swojej twórczej niemocy i niemożności napisania dobrego tekstu.

"Dreams"

"Dreams" to drugi singel z pierwszego albumu grupy Hey pod tytułem "Fire". Katarzyna Nosowska wspomina, że tekst piosenki napisała wiele lat temu po angielsku, ponieważ nie była jeszcze gotowa na śpiewanie o tak trudnych kwestiach w ojczystym języku.

Utwór "Dreams" opowiada o okrutnych praktykach ojca, którzy krzywdzi swoje dziecko, wykorzystując je seksualnie.

"To nie jest moja historia, nie zostałam przez bliską osobę potraktowana w ten tragiczny sposób, ale wiedziałam, że takie rzeczy się dzieją" - wyznała Katarzyna Nosowska.

"Mimo wszystko"

Utwór "Mimo wszystko" zespołu Hey z albumu "Echosystem" stał się hitem i podbił listy przebojów w Polsce w 2005 roku. Tekst piosenki jest opowieścią o związku - pełnym miłości, obopólnej troski, ale także sprzeczek i niepewności.

"List"

"List" to utwór, który pochodzi z albumu "Heledore" z 1995 roku i opowiada o kończącej się relacji miłosnej. Ma formę listu pożegnalnego. Kobieta opisuje dokładnie stan, w którym obecnie znajduje się, aby uzmysłowić ukochanemu, jak bardzo go potrzebuje.

"Cisza, ja i czas"

"Cisza, ja i czas" to utwór pochodzący z albumu "[sic!]" z 2001 roku. Słowa tej piosenki napisała Katarzyna Nosowska. Zamyka się w swoim domu i odcina od świata. Dzięki temu może pogrążyć się we własnych myślach i odpocząć.

"W warstwie tekstowej pojawia się sytuacja, w której człowiek czuje się fantastycznie, potrzebuje do tego bardzo niewielu atrybutów. Śpiewam o papierosie i kawie. Kawa nie kojarzy się źle, natomiast papierosy są zabawką dla nieodpowiedzialnych i głupich ludzi. Sama miewam okresy, kiedy palę i kiedy nie palę" - wspominała Nosowska.

"Zazdrość"

To kolejny utwór z debiutanckiej płyty zespołu Hey - "Fire". Jest jedną z tych piosenek, bez których fani zespołu Hey nie wyobrażali sobie koncertów legendarnej formacji. W trakcie całej działalności muzycznej zespołu utwór "Zazdrość" doczekał się kilku wersji.

Sam tytuł wskazuje perfekcyjnie kierunek myślenia autorki w tym konkretnym utworze. Katarzyna Nosowska śpiewa o chorobliwej zazdrości, która wyniszcza i wyraża brak zaufania do mężczyzny.

