Najlepiej wydane 50 centów w historii. Jedna rzecz uratowała jej karierę i uczyniła ikoną pop

Mimo że w ostatniej dekadzie XX wieku tempo jej kariery nieco zwolniło, Kylie wciąż utrzymywała lojalną bazę fanów i zdobywała uznanie krytyków. Jej albumy były dobrze przyjmowane, ale single nie zawsze zdobywały najwyższe miejsca w notowaniach.

W tym czasie jej kariera stanęła na rozdrożu — wiedziała, że albo znów zdobędzie szczyty list, albo powoli, acz nieodwołalnie jej sława będzie przygasać.



Jak wiemy, ucieleśniła się pierwsza alternatywa, Kylie pozostała gwiazdą i stała się ikoną popu. A wszystko dzięki singlowi z 2000 roku "Spinning Around", w którym wystąpiła w niezapomnianych złotych szortach.



"Nigdy nie wyobrażałam sobie, jaki wpływ będzie miała para szortów za 50 centów" - powiedziała Kylie Minogue w Arts Centre w Melbourne.



W klipie Kylie występuje w złotych, bardzo krótkich szortach, które przyciągnęły uwagę mediów i fanów na całym świecie. Komentatorzy nie szczędzili pochwał dla wokalistki i jej odważnego stroju. "Spinning Around" osiągnął szczyty zarówno w Australii, jak i w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu Kylie dołączyła do grona artystów, którym udało się wywalczyć pierwsze miejsca muzycznych rankingów w trzech kolejnych dekadach. Przed nią udało się to jedynie Madonnie i U2. Jak czas pokazał — udało się jej to również w dwóch kolejnych dziesięcioleciach!



Zdjęcie Kylie Minogue na początku kariery / Chris Walter / Contributor / Getty Images

Złote szorty Kylie Minogue są eksponatem w muzeum

Obecnie ikoniczne szorty są eksponatem we wspomnianym muzeum w Melbourne, jej rodzinnym mieście. Kolekcja poświęcona Kylie zawiera również inne pamiątki, takie jak kombinezon Charlene z serialu "Neighbours" oraz stroje z jej występów scenicznych z początku XXI wieku, między innymi strój showgirl, czy kombinezon z "Can't Get You Out of My Head".

Część garderoby Minogue trafiła również w Victoria & Albert Museum w Londynie. Muzeum to odpowiada za zachowanie tych cennych przedmiotów i ma nadzieję, że będą one mogły być podziwiane przez przyszłe pokolenia.



Zdjęcie Kylie Minogue / Mick Hutson / Contributor / Getty Images

Kylie Minogue wróciła do ojczyzny

Po trzydziestu latach spędzonych w Wielkiej Brytanii, Kylie Minogue w 2023 roku ogłosiła, że planuje powrót do Australii. Jej piętnasty album studyjny "Disco", wydany 6 listopada 2020 roku, zajął znów pierwsze miejsce na listach przebojów zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Australii.