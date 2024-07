Justin Timberlake: Wzloty i upadki chłopca o włosach z chińskiej zupki

Gdy był młodszy, Justin Timberlake niejeden raz wywołał zgorszenie swoimi kontrowersyjnymi wyborami. Gdy jednak brodę lekko przyprószyła mu siwizna, z powodzeniem zdawał się unikać kolejnych skandali. Wszedł pod przysłowiowy kamień, choć w żadnym wypadku nie przerwał kariery muzycznej. Coś jednak ostatnio poszło nie tak - jego ostatnie zatrzymanie za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w Nowym Jorku ponownie skierowało na niego niechciane światła reflektorów.



Justina Timberlake'a pierwsze zachłyśnięcie sławą - epoka niewinności w NSYNC i początki kariery solowej

Justin Timberlake zyskał sławę jako członek zespołu NSYNC, który zadebiutował w 1995 roku. Z JC Chasezem, Chrisem Kirkpatrickiem, Joeyem Fatone i Lance'em Bassem w składzie, NSYNC stało się jednym z najpopularniejszych boysbandów lat 90-tych. Ich przeboje, takie jak "I Want You Back", "Tearin’ Up My Heart" i "Bye Bye Bye", zdobyły serca milionów fanek i kilku fanów na całym świecie.

W 2002 roku Timberlake rozpoczął karierę solową, wydając album "Justified", który okazał się ogromnym sukcesem. Singiel "Cry Me a River" zbudował dla niego mocny fundament, na którym mógł pewnie budować kolejne piętra kariery. Współpracował z największymi producentami w branży, takimi jak Pharrell Williams, Timbaland i Scott Storch.

Rok 1997 - Boysband NSYNC. Po prawej widzimy słynną fryzurę z chińskiej zupki Justina Timberlake'a Mirrorpix / Contributor Getty Images

NSYNC nigdy nie powróciło na stałe do wspólnego występowania, choć nigdy też nie zostało oficjalnie rozwiązane. Zespół okazjonalnie spotykał się na specjalne występy, choćby MTV VMA w 2013 roku. Ostatnio boysband nagrał utwór "Better Place" do ścieżki dźwiękowej filmu "Trolls Band Together".

Super Bowl z 2004: Skandal, za który zapłaciła tylko Janet Jackson

Występ na Super Bowl z 2004 roku przeszedł do historii jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych momentów w historii telewizji. Podczas duetu z Janet Jackson Timberlake odsłonił jej pierś. Chociaż zarówno Timberlake, jak i Jackson zaprzeczyli, jakoby incydent był zaplanowany, to Jackson poniosła większe konsekwencje. Timberlake przeprosił publicznie za to wydarzenie w 2021 roku, przyznając się do błędów w przeszłości. Wtedy też skierował przeprosiny do swojej byłej dziewczyny - Britney Spears. Ale ta historia wymaga osobnego omówienia.



Justin Timberlake i Britney Spears - związek trwał 3 lata, kontrowersje - już ponad dwie dekady

Związek Britney Spears z Justinem Timberlake'em na początku XXI wieku był jednym z najczęściej komentowanych i obfotografowanych medialnych romansów. Jednak choć zakończył się ponad dwie dekady temu, na jaw wciąż wychodzą niezbyt przyjemne fakty — zwłaszcza o zachowaniu wokalisty. A wtedy wydawało się, że najbardziej kontrowersyjnym faktem z tego okresu pozostanie fryzura Justina - jako żywo przypominająca makaron z chińskiej zupki. Niestety — nie było tak wesoło.



Britney i Justin w sławnym pełnym dżinsowym rynsztunku. Wielki cios dla mody sezonu 2001. Jeffrey Mayer / Contributor Getty Images

W 2007 roku w rozmowie z Oprah Winfrey Timberlake dość chłodno odciął się od swojej przeszłości z Britney, która borykała się wtedy z bardzo poważnymi problemami.

"Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co się z nią dzieje. Nie rozmawiałem z nią od wielu lat" - powiedział zaniepokojony Justin w wywiadzie. Można było odnieść wtedy wrażenie, temat Britney jest dla piosenkarza bardzo niezręczny.

"Uważam, że jest wspaniałym człowiekiem, ale znam tylko dawną Britney. Wszystko, co o niej wiem, to fakt, iż ma ogromne serce i jest dobrą osobą" - starał się strategicznie wybrnąć piosenkarz.



Britney i Justin byli parą przez kilka lat Kevin Winter East News

Tymczasem pod koniec października 2023 roku do księgarń trafiła autobiografia Britney Spears zatytułowana "Kobieta, którą jestem", która rzuciła nowe światło na kulisy pożycia pary.

Gwiazda zdradziła, że Timberlake o tym, że z nią zrywa, poinformował ją... SMS-em. Największe poruszenie wśród fanów wywołał jednak fragment publikacji, w którym Spears wyznała, że przed laty zaszła z Timberlake'em w nieplanowaną ciążę i na jego prośbę ją usunęła. "Do dziś jest to jedna z najboleśniejszych rzeczy, jakich doświadczyłam w życiu" - napisała w autobiografii Spears.

I wcale nie był to koniec tej afery. Niedługo potem Britney przeprosiła "osoby, na których naprawdę mi zależy" jeśli je uraziła, Timberlake - i to ze sceny w czasie koncertu - odrzucił te przeprosiny, na co piosenkarka radziła mu "pójść wypłakać się do mamusi", jej fani nazwali go "nadętym bucem", a menedżment Justina stwierdził, że Timberlake "zamierza pozostać sobą i skupić się na własnym życiu i emocjach".



Justin Timberlake w 2000 roku. Ostatnie dni z "chińską zupką" Ron Galella / Contributor Getty Images

Timberlake gra, śpiewa, tańczy i prawdopodobnie czasem zdradza żonę

Oprócz kariery muzycznej, Timberlake odniósł sukcesy jako aktor, występując w takich filmach jak "The Social Network" i "Bad Teacher". W 2012 roku poślubił aktorkę Jessicę Biel, z którą ma dwóch synów: Silasa i Phineasa. Ich małżeństwo ma już za sobą kilka trudnych momentów, jak ten w 2019 roku, kiedy to Timberlake został sfotografowany w kompromitującej sytuacji z Alishą Wainwright.

Niedawne aresztowanie Timberlake'a za prowadzenie pojazdu pod wpływem jest sporym i smakowitym skandalem - zwłaszcza po dość długim okresie spokoju w życiu wokalisty. Timberlake obecnie kontynuuje swoją trasę koncertową "Forget Tomorrow World Tour" i ma zaplanowany koncert w Chicago w najbliższy weekend.

Po zatrzymaniu Timberlake'a utwór "Criminal" Britney Spears z 2011 roku zanotował gwałtowny wzrost odsłuchań.

Jessica Biel i Justin Timberlake AFP

