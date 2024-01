"Fuks 2", czyli kontynuacja kultowej polskiej komedii. Kto stworzył muzykę?

Przypomnijmy, że pierwsza część filmu " Fuks " zadebiutowała w 1999 roku. Wówczas 18-letni Maciej Stuhr zagrał główną rolę chłopaka, który wpada w tarapaty, gdy postanawia wyrównać rachunki ze znienawidzonym człowiekiem. 12 stycznia 2024 roku w kinach pojawia się kontynuacja zaskakującej komedii sensacyjnej - 25 lat po premierze pierwszej.

Jak zapowiadają twórcy, "Fuks 2" nawiązuje do poprzednika, ale jest przy tym zupełnie nową historią łączącą pokolenia. W głównej roli występuje Maciej Musiał, a na ekranie towarzyszy mu plejada gwiazd: Maciej Stuhr, Paulina Gałązka, Katarzyna Sawczuk , Cezary Pazura, Janusz Gajos i Sonia Bohosiewicz.



"Fuks 2": O czym jest kontynuacja słynnego filmu?

Maciej Musiał wciela się w postać Maćka - syna Aleksa (Maciej Stuhr). Dwudziestolatek odziedziczył po ojcu brawurowy charakter i zamiłowanie do niebezpiecznych intryg. Wszystko zaczyna się od niewinnej randki z internetu, która do jego życia wprowadza sporo zamieszania i dwie, nieprzewidywalne kobiety (Paulina Gałązka i Katarzyna Sawczuk). Związany jest z nimi nieobliczalny gangster (Cezary Pazura), na którego poluje emerytowany policjant (Janusz Gajos). Wszyscy zostają wciągnięci w grę, której stawką jest wielka kasa i... miłość.

O swojej roli w produkcji opowiedział Maciej Stuhr. - To jest nietypowe. Nieczęsto zdarza się w kinematografii, żeby film doczekał się kontynuacji po takim czasie. Będziemy mieli troszkę innych bohaterów. Młodzież wyjdzie tu na pierwszy plan. Mój bohater z przyjemnością oddaje palmę pierwszeństwa swojemu filmowemu synowi. W tej roli Maciej Musiał. A ja z panem Januszem Gajosem będziemy się temu życzliwie przyglądać i wspierać młodzież wtedy, kiedy będzie nas potrzebować - mówi ceniony aktor w rozmowie z Interią.

- Moja postać jest tym razem już spokojniejsza, nawet przyprószona siwą mąką czasu. Zbyt troskliwie dba o swoje zdrowie, popada nawet w hipochondrię. (...) Pierwszy "Fuks" przyniósł mi popularność i rozpoznawalność. Do dzisiaj jest najczęściej wyświetlanym przez rożne telewizje moim filmem ze wszystkich kilkudziesięciu, które zrobiłem, co oznacza, że przetrwał próbę czasu i ma swoich fanów - dodaje aktor.

"Fuks 2": Łukasz Targosz stworzył muzykę do wielu popularnych produkcji

Twórcą ścieżki dźwiękowej do "Fuks 2" jest Łukasz Targosz. Urodzony 20 lutego 1977 roku w Krakowie kompozytor i producent, ma na koncie wiele pasjonujących projektów, m.in. muzykę do "Kochaj i tańcz", Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć", serii "Listów do M." i "Pitbull", "Ostatni walc", "Broad Peak" czy też ostatnio "Niebezpieczni dżentelmeni".

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej twórcy, jego muzyka filmowa "balansuje między matematyczną precyzją a zamiłowaniem do melodii. Jego kompozycje wchodzą głęboko w tkankę filmu, reagują na tempo i nastrój, ale zawsze wnoszą też pewien naddatek, który jest kompozytorskim charakterem pisma".

Kompozytor nie ukrywa, że tworząc nowy materiał zawsze pierwotnie myśli o żywych instrumentach, które później ubogaca elektroniką. Kolejną warstwę dokładają konkretne odgłosy filmowe widoczne na ekranie, ale też poza kadrem.

"(...) Muzyka to dla mnie najbardziej uniwersalny nośnik emocji. Rozmawiając z reżyserem czy producentem potrzebuję przede wszystkim zrozumieć i uzgodnić, w którą stronę decydujemy się pójść. Czy muzyka ma wzruszać, czy być może chłodno komentować świat przedstawiony. Uważam, że pozbawianie się z góry potężnego narzędzia, jakim jest muzyka filmowa, jest błędem. (...)" - mówił kompozytor o roli muzyki w filmach w rozmowie z Tomaszem Słoniem dla Interii.



Targosz jest absolwentem Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (2002), a muzyczną karierę rozpoczynał jako muzyk sesyjny. Popularności przysporzyło mu stworzenie ścieżki dźwiękowej do popularnego filmu "Świadek koronny". W trakcie kariery skomponował muzykę do ponad 40 filmów i seriali, m.in. "Niani", "Usta usta", "Lekarze", "Wataha", "Druga szansa", "Diagnoza" czy "W głębi lasu".

Dorobek eklektycznego artysty, który tworzy do różnych gatunków filmowych (arthouse, animacji, kina mainstreamowego, a także historycznego) był wielokrotnie nagradzany. W 2010 roku w jego ręce trafiły dwie nagrody RomaFictionFest za ścieżkę dźwiękową do serialu "Naznaczony", a w 2015 roku otrzymał nagordę Los Angeles Cinema Festival of Hollywod za muzykę do "Ostatniego walca". Słuchacze RMF Classic przyznali mu statuetkę MocArty w kategorii Muzykę Filmową Roku 2014 za muzykę do serialu HBO "Wataha".

Łukasz Targosz współprodukował animację "The Game", która została doceniona przez wiele zagranicznych festiwali, m.in. Boston International Film Festival, Mexico International Film Festival, On Location: Memphis International Film and Music Fest, Canada International Film Festival czy Indie Fest. Współpracował z wieloma polskimi artystami, jak Renata Przemyk, Grzegorz Turnau czy Doda. Wraz z gitarzystką Michaela Jacksona, Jennifer Batten, zagrali solówki do utworu "Dirty Diana" wykorzystanego w filmie "Kochaj i tańcz".

