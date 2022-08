Poprzednia, druga edycja Fest Festivalu, zorganizowana w pandemicznej przerwie latem 2021 r., odniosła wielki sukces - oficjalnie wzięło w niej udział 35 tys. spragnionych muzyki fanów. Nic dziwnego, że w tym roku organizatorzy przygotowali równie ciekawy zestaw wykonawców, zarówno zagranicznych, jak i polskich.

Warto przyglądnąć się najciekawszym z nich, choć w czasie imprezy każdy powinien znaleźć coś dla siebie, niezależnie od upodobań muzycznych. Ale spróbujmy wybrać tych najciekawszych artystów, pochodzących z różnych części świata, na których występ warto wpaść.

The Chainsmokers: powrót po przerwie

Kilka miesięcy temu ogłoszono oficjalnie, iż po dwuletniej przerwie wracają do aktywnej działalności i pojawią się w Chorzowie jako jedna z głównych gwiazd. Ich poprzednia wizyta u nas, na festiwalu Sunrise w 2019, pozostawiła w pamięci miłe wspomnienia. Ten amerykański electro-dance'owy duet, znany z wielu przebojów, ale i współpracy z m.in. Halsey czy Coldplay, od dawna cieszy się międzynarodowym uznaniem. W maju wydali czwarty album "So Far So Good", więc na Fest Festivalu na pewno zagrają sporo nowych utworów.

James Arthur: z X-Factora na listy przebojów

Dokładnie 10 lat temu wygrał angielską edycję "X-Factor" i - w przeciwieństwie do wielu laureatów tego typu programów - udało mu się przetrwać na muzycznej scenie. 34-letni obecnie James Arthur w miarę regularnie nagrywa, sporo koncertuje. Popularność przyniosły wokaliście głównie melancholijne ballady ("Emily", "Can I Be Him" czy "Empty Space"), które są stałym elementem jego występów.

RÜFÜS DU SOL: barwny muzyczny show

Australijskie trio grające elektroniczną muzykę do tańca cieszy się popularnością głównie dzięki swym efektownym setom koncertowym. W Polsce jeszcze nie występowali, więc na pewno warto zobaczyć ich niezwykle barwny show. RÜFÜS DU SOL promują obecnie wydany w 2021 roku czwarty album "Surrender", a dodatkowo z okazji obecnych koncertów wydali podwójną płytę z remiksami ("Surrender Remixes").



Stromae: pierwszy występ w Polsce

27-letni Paul Van Haver, występujący jako Stromae, śpiewa głównie po francusku, więc popularność zdobył głównie w krajach, gdzie ten język jest dobrze znany (Belgia, Francja, Kanada). Wylansował ma tamtejszych rynkach sporo przebojów, a jego muzyka - połączenie popu, klasycznej muzyki francuskiej z elementami dźwięków afrykańskich (jego ojciec był Rwandyjczykiem), bardzo dobrze sprawdza się także na scenie. Stromae zawsze sporo koncertował, więc na pewno warto posłuchać go w Chorzowie, gdy po raz pierwszy zaprezentuje się polskiej publiczności.

Charlotte de Witte: królowa techno

Belgia jest także ojczyzną 30-letniej Charlotte de Witte, często nazywanej "królową techno". Jej sety to spora dawka rytmicznego, acz nieco mrocznego brzmienia. Schowana za potężnym zestawem DJ-skim, umiejętnie panuje nad emocjami tańczącej publiczności. Jej niedawny, blisko godzinny występ na dużym festiwalu Tomorrowland, gdzie wystąpiła na głównej scenie, przyniósł jej spore uznanie. Stała się pierwszą kobietą, która doznała zaszczytu występu na zakończenie tej imprezy. Podczas prezentacji swego setu Charlotte de Witte nie odzywa się, na pierwszym miejscu jest muzyka, która ma przenieść słuchacza w jej rytmiczny, mocno energetyczny świat i porwać do tańca.

Nothing But Thieves: alternatywne granie

Grają już równo 10 lat i w tym czasie dorobili się szerokiego grona zagorzałych fanów. Ich muzykę kwalifikuje się ogólnie jako "alternatywny rock", niemniej wnieśli sporo świeżego spojrzenia do takiego melodyjnego, gitarowego grania. Brzmią bardzo atrakcyjnie, a wokaliście Conorowi Masonowi nie można odmówić sporej charyzmy. Mieli wystąpić w Polsce już w zeszłym roku, ale nie dojechali z powodu, oczywiście, pandemii. Na pewno warto ich zobaczyć w wersji live, bo od dawna to jeden z najciekawszych zespołów rodem z Wysp Brytyjskich, mający na koncie miliony odtworzeń ich wideo.

Quebonafide: pożegnanie z koncertami

Polski raper Kuba Grabowski ogłosił niedawno, że zawiesza na czas nieokreślony (a może nawet na zawsze?) projekt Quebonafide. "Nie jest moim definitywnym pożegnaniem ze sceną, ponieważ planuję dalej hobbystycznie uprawiać performance i w tej sferze mam jeszcze kilka marzeń. Koncertów jako Quebonafide - poza kilkoma letnimi oraz finałowym, póki co dalej ukrytym w naszej rozpisce, raczej bym się nie spodziewał". Występ na Fest Festivalu będzie więc jedną z ostatnich okazji, by zobaczyć go na scenie.

Fest Festival 2022: mocna polska reprezentacja

Wyjątkowość Fest Festivalu polega na tym, że w zestawieniu artystów można znaleźć obok siebie Beatę Kozidrak, sanah, Julię Wieniawę, Kizo, Smolastego czy Young Leosię. Tak właśnie będzie w tym roku.

W ciągu ostatnich dwóch lat sanah udało się podbić muzyczny rynek i stać się najpopularniejszą wokalistyką w Polsce - zarówno w radiach, jak i streamingu. Jej koncerty też przyciągają tłumy.

Beata Kozidrak i Bajm właśnie w Chorzowie mają zaprezentować swój nowy utwór, więc fani wokalistki zapewne tłumnie przyjdą na występ. Sanah, po udanym występie na Feście w zeszłym roku, gdy wystąpiła na mniejszej scenie, tym razem będzie jedną z gwiazd festiwalu. Na Arena Stage zaprezentuje się z kolei w tym roku aktorka Julia Wieniawa, która odkryła w sobie muzyczny talent.

Natomiast dla fanów hip hopu ucztą będzie zapewne występ sygnowany nazwą Jimek i goście. To orkiestrowy projekt Radzimira Dębskiego kierowany w założeniu do "rapowych dzieciaków lat 90.". Wraz ze swymi gośćmi (największe legendy polskiego hip hopu) zaprezentuje projekt "Historia polskiego hip-hopu", składający się z symfonicznych wersji najważniejszych utworów, jakie wpłynęły na rozwój polskiej sceny hiphopowej.

Premiera odbyła się w czerwcu, podczas koncertu na warszawskim Bemowie, i spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. W Chorzowie będzie okazja, by zobaczyć - albo ponownie, albo pierwszy raz - ten niezwykły projekt.

Fest Festival 2022: jak dojechać?

Fest Festiwal odbywa się na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie, od 10 do 14 sierpnia 2022 r. Na teren imprezy można wejść tylko JEDNYM wejściem.

W okolice Parku Śląskiego dojeżdża kilka linii autobusowych:

23, 51, 138, 673, 674 - przystanek Osiedle Tysiąclecia Ułańska

6, 98, 883, 803N, 840N - przystanek Chorzów AKS

Najwygodniejsze połączenie dla wszystkich podróżujących pociągiem to dojazd na stację DWORZEC GŁÓWNY W KATOWICACH, a następnie dojazd na teren festiwalu komunikacją miejską.

Bezpośrednio z Katowic pod główne wejście na teren festiwalu dojedziesz liniami tramwajowymi T6, T11 i T19. Przystanek znajdujący się najbliżej wejścia to Chorzów Stadion Śląski.

Na potrzeby Festiwalu połączenie tramwajowe pomiędzy Chorzowem a Katowicami zostanie wzmocnione większą ilością tramwajów na trasie.

Fest Festival 2022: Kto wystąpi?

Oto pełna lista artystów, którzy wystąpią podczas festiwalu.

1. dzień (10.08): Yung Lean, Woodkid, Jon Hopkins, Slowthai, Chillwagon, Karaś / Rogucki, Claptone, Julia Wieniawa, Rusina, Sarapata, Golan, Ars Latrans, Mikromusic, Kinny Zimmer, Lazy Habits, Josh Flowers, Kiwi, Jaźnicka, Gigi, Weikum, Lulu Malina, Eelke Kleijn, Fideles, Oliver Koletzki

2. dzień (11.08): Nothing But Thieves, Rüfüs Du Sol, Fkj, Young Leosia, Charlotte De Witte, Żabson, Mr Polska, Shy Fx, Jamala & Kayah, Vitalic, Alfa Mist, Bitamina, Igo, Quebonafide, Kaśka Sochacka, Mulimba, Ruleta 1988, Robert Cichy, Jakub Skorupa, Warm Graves, Lydmor, Filip Sonik b2b Mihvu, Kappa e Ravve, Paramida, Mella Dee, catz 'n dogz, George Fitzgerald dj set, Dj Tennis, DJ Mell G, Partiboi69, Gheist live, Recondite live, Joris Voorn, VANILLE, ØTTA, Charlie Sparks, SHLØMO, Przybylski, Kola, Paul Thomas, Basil O'Glue, CJ ART, Jimek & Goście

3. dzień (12.08): The Chainsmokers, James Arthur, Fisher, Ashnikko, Syml, Gus Dapperton, Sokół, Masked Wolf, Armand Van Helden, Nervo, Coals, Malik Montana, Margaret, Smolasty, Pete and Bas, Catz n’ Dogz, Natalia Nykiel, Rudimental, Caiva, DJ Heartstring, Marlon Hoffstadt aka DJ Daddy Trance, Malugi, PARFAIT, TRYM, RANDOMER, LUCIA LU, Enrico Sangiuliano, Sam Paganini, Sama' Abdulhadi, Secret Cinema, Sam Shure, Sainte Vie live, Rebolledo, Jonas Saalbach live, Viken Arman live, Raidho, Rafa'EL, Furrier, Sonia Stein, Jagoda Kret, Michał Anioł, Paula Roma, Pete & Bas, Elderbrook

4. dzień (13.08): Stromae, Jungle, Caribou, Duke Dumont, Jxdn, Son Lux, Scooter, Imanbek, Oio, Chloe Moriondo, Kizo, Bbno$, Sanah, Lanek, Piotr Zioła, Kaliber 44, Jacuś, Bokka, Bovska, Bluszcz, D3LTA, Dawid Tyszkowski, Sad Boys Club, SAS, Ritual Thrills, Foxall, Fejká, Marvin Jam, Dole & Kom, Gioli & Assia, Jan Oberlaender, Cocolino, Leon, Layton Giordani, Nastia, Oliver Huntemann, Annett Gapstream, AFEM SYKO, RAVEN, SOMEWHEN, SARA LANDRY, Raverpik, Sabu!, The Jakob Sisterz, Hkkptr b2b Atreo.