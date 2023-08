Jeśli nawet niektóre rzeczy w karierze Paula Oakenfolda wyglądają na przypadek, to można powiedzieć, że są one rezultatem konsekwentnego dążenia do spełnienia marzeń 18-letniego chłopaka, który zapragnął wedrzeć się na szczyt branży muzycznej. Od pierwszych didżejskich setów granych przez niego w obskurnym, londyńskim klubie, przez szalone housowe imprezy na Ibizie, aż po koncert na festiwalu Glastonbury w 1995 roku, gdzie oglądało go 90 000 widzów, Oakenfold zawieszał sobie poprzeczkę coraz wyżej. Hip hop, soul, rock wszystkie muzyczne style mieszają się w jego twórczości. Zawsze podkreślał swoje eklektyczne podejście do muzyki, produkując album Happy Mondays, ożywiając swoimi remiksami scenę Madchester, tworząc ścieżki dźwiękowe do filmów czy współpracując z Arrested Development, Snoop Doggy Doggiem i królową popu Madonną.

Reklama

Ma na swoim koncie szereg udanych produkcji i remiksów wielu uznanych artystów: The Stone Roses, Smashing Pumpkins, Massive Attack czy Everything But The Girl. Przełomowym wydarzeniem w historii Paula Oakenfolda było spotkanie z U2 i praca przy piosence "Even Better Than the Real Thing" w 1991 roku i to od tego przeboju rozpoczniemy przegląd dokonań najpopularniejszego didżeja na świecie według Księgi Rekorów Guinessa.

U2 - "Even Better Than the Real Thing" (Perfecto Mix)

W 1991 roku zespół U2 kończył miksować swój album "Achtung Baby". Paul Oakenfold spytał, czy może zremiksować jeden z utworów z płyty. Ponieważ grupa była na etapie poszukiwań brzmieniowych i flirtu z muzyką taneczną przystała na ten pomysł. Remiks stworzony przez didżeja został wydany jako samodzielny singel, osiągając wyższą pozycję na brytyjskich listach przebojów niż oryginalna wersja U2. Sukces nagrania był początkiem bardzo długiej współpracy z zespołem, która zaowocowała zremiksowanym utworem "Beautiful Day", który stał się hitem numer jeden U2 na amerykańskich listach przebojów tanecznych. Producent wyruszył z irlandzką formacją w długą trasę koncertową "Zoo TV" i "Zooropa", rozgrzewając publiczność przed ich występami.

The Cure - "Close to Me" (Closest Mix)

Closest Mix to wydana na 7-calowym singlu i edytowana wersja Closer Mix, który powstał na potrzeby opublikowanego w 1990 roku albumu "Mixed Up". Nagranie powstało przy współpracy Paula Oakenfolda ze swoim wieloletnim przyjacielem, producentem Stevem Osbornem. Wydany jako singel promujący płytę osiągnął trzynaste miejsce na liście przebojów w Wielkiej Brytanii. Remiks powrócił siedem lat później na składance "Galore".

Wideo U2~Even Better Than The Real Thing [The Perfecto Mix]

Paul Oakenfold feat. Shifty Shellshock - "Starry Eyed Surprise"

Pamiętacie z pewnością "Butterfly" wielki przebój grupy Crazy Town z 2000 roku. Do dziś pojawia się w większości stacji radiowych na całym świecie. Kiedy Paul Oakenfold przygotowywał materiał na swój solowy debiut, był zauroczony lekkością kompozycji amerykańskiej formacji i sposobu, w jaki Shifty ją wykonywał. Didżej spotkał się wokalistą po jednym z koncertów Crazy Town i zaproponował mu współpracę. "Starry Eyed Surprise" został wydany jako drugi singel z albumu "Bunkka" i stał się wakacyjnym przebojem 2002 roku. Piosenka powróciła na solowej płycie Shellshocka " Happy Love Sick" dwa lata później. Album okazał się jednak muzycznym, łabędzim śpiewem rapera, który dziś bardziej znany jest z udziału w licznych reality show.

Paul Oakenfold vs. Afrika Bambaataa & The Soulsonic Force - "Planet Rock" (Swordfish Mix)

"Planet Rock" to kultowy utwór Afrika Bambaataa i The Soulsonic Force z 1982 roku. Stał się wielkim przebojem po obu stronach Atlantyku, mając ogromny wpływ na to, co działo się w obszarze muzyki electro przez kolejne lata. W 2001 roku znany amerykański producent filmowy Joel Silver poprosił Oakenfolda o napisanie ścieżki dźwiękowej do jego kolejnego filmu, "Swordfish (Kod dostępu)". Film z Johnem Travoltą i Halle Berry w rolach głównych, opowiadający historię hakera, okazał się sporą klapą, a złośliwi krytycy żartowali, że to, co przyciąga widzów do kina to scena topless z udziałem Berry. Niemniej jednak soundtrack do obrazu cieszył się sporą popularnością, a "Planet Rock" okazał się udanym powrotem cenionej kompozycji, którą didżej potraktował z ogromnym szacunkiem, podkręcając moc przeboju, wibrującym basem i szalonym perkusyjnym rytmem.

Sneaker Pimps - "6 Underground" (Perfecto Remix)

"6 Underground" to najpopularniejszy przebój brytyjskiej formacji Sneaker Pimps, który pochodził z ich debiutanckiej płyty "Becoming X". Nagranie cieszyło się sporą popularnością po reedycji w 1997 roku, po tym, jak pojawiło się w filmie "Święty" z Valem Kilmerem w roli głównej. Remiks utworu został wydany na albumie "Becoming Remixed" i został wyprodukowany przez Oakenfolda. Wersja didżeja była chwalona za spotęgowanie efektu tajemniczości i wydobycie mrocznych trip hopowych bitów.

Grace - "Not Over"

W latach 90. DJ-e Paul Oakenfold i Steve Osborne oraz piosenkarka jazzowa Dominique Atkins stworzyli taneczny projekt Grace. Pierwszym singlem wydanym pod nowym szyldem był utwór "Not Over", zadebiutował na szóstym miejscu brytyjskiej listy przebojów i podbił zestawienie Billboard Hot Dance. Nagranie wydawane było wielokrotnie i powracało jako remixy produkowane po latach przez Oakenfolda. W 2007 roku utwór "Not Over Yet" został przerobiony przez Klaxons i przemianowany na "It's Not Over Yet" na potrzeby ich albumu "Myths of the Near Future".

Moby - "Natural Blues" (Perfecto Remix)

"Natural Blues" było nagraniem promującym wydany w 1999 roku album "Play". Do dziś płyta jest wydawniczym fenomenem w dyskografii amerykańskiego muzyka. Wypełniona przebojowymi "Why Does My Heart Feel So Bad?" i "Porcelain" przyniosła Moby'emu uznanie krytyków i sukces na listach przebojów. Remiks Paula Oakenfolda jest wynikiem wzajemnej fascynacji obu twórców i efektem ich współpracy w późniejszych latach, między innymi przy projekcie The Area Festival.

Wideo Moby. Natural blues. Perfecto remix.

Justin Timberlake - "Rock Your Body" (Paul Oakenfold Mix)

"Rock Your Body" to przebój Justina Timberlake’a, który przeszedł do historii za sprawą odsłonięcia przez Janet Jackson fragmentu piersi podczas wykonywania piosenki w trakcie halftime show na Super Bowl XXXVIII. Przesycone klimatem disco nagranie, stworzone przez Justina i duet The Neptunes było sporym przebojem z debiutanckiego albumu Timberlake’a "Justified". Wersja Oakenfolda wprowadziła jeszcze więcej rytmu do piosenki i nadała mu bardziej wakacyjny, pulsujący nastrój.

Elvis Presley - "Rubberneckin'" (Oakenfold Remix)

Elvis ciągle żyje. Nie ukrywa się na tajemniczej wyspie, ale regularnie powraca na listy przebojów. Tak było w 2002 roku dzięki remiksowi nagrania "A Little Less Conversation" wyprodukowanego przez Junkie XL, na potrzeby składanki "ELV1S: 30 No.1 Hits". Rok później sukces powtórzył Paul Oakenfold ze swoją wersją, pochodzącego z 1968 roku przeboju Króla "Rubberneckin’". Remiks powrócił ostatnio za sprawą ścieżki dźwiękowej do filmu "Elvis".

Planet Perfecto - "Bullet in the Gun 2000"

Planet Perfecto to kolejna taneczna supergrupa założona przez Paula Oakenfolda razem ze znanymi brytyjskimi producentami Ianem Mastersonem i Jake’m Williamsem. Ich pierwszym sukcesem na listach była nowa wersja piosenki "Not Over 99". Wydany w 2000 roku przebój " Bullet in the Gun 2000" dotarł do siódmego miejsca na liście singli w Wielkiej Brytanii.