Kesha zmieniła tekst kultowego "TikTok". Pokłosie afery z P. Diddym

Podczas niedzielnego popołudniowego występu Reneé Rapp na festiwalu Coachella na scenie pojawiła się niespodziewanie Kesha. Piosenkarka zjawiła się na scenie w połowie koncertu Rapp, wykonując swój hit z 2010 roku, "TikTok". Jednak dokonała znaczącej zmiany w tekście piosenki.

Zamiast oryginalnych słów "Wake up in the morning feeling like P. Diddy" ("Budzę sie rano, czując się jak P. Diddy", Kesha zaśpiewała "Wake up in the morning like **** P. Diddy", jednocześnie pokazała środkowy palec wraz z Rapp.



Podobna sytuacja miała miejsce już listopadzie 2023 roku podczas trasy koncertowej "Only Love". Na koncercie w Hollywood Palladium Kesha całkowicie wyeliminowała wzmiankę o Diddym, śpiewając "Wake up in the morning feeling just like me" ("Budzę się rano, czując się sobą").

Wszystko to jest pokłosiem oskarżeń, jakie w ostatnich miesiącach padły pod adresem P. Diddy'ego. Piosenkarka Cassie Ventura zawarła porozumienie w sprawie pozwu przeciwko Combsowi. Oskarżyła go o trwającą ponad dekadę przemoc. Od tego czasu na Combsa spadła lawina pozwów.



W zeszłym miesiącu jego domy w Miami i Los Angeles zostały przeszukane przez Homeland Security. Chociaż nie jest jasne, czy Combs był głównym celem tych dochodzeń, wielu świadków zostało przesłuchanych przez federalnych funkcjonariuszy w sprawach związanych z zarzutami przeciwko niemu.

Nelly Furtado upada na scenie Coachelli 2024

Nelly Furtado miała niefortunny wypadek na scenie podczas tegorocznej Coachelli. Występując w duecie z Dom Dolla w sobotni wieczór, artystka przewróciła się, wykonując swój singel z 2023 roku, "Eat Your Man". Furtado szybko się podniosła i kontynuowała występ.

Wypadek został zarejestrowany w wielu filmikach, które szybko pojawiły się w mediach społecznościowych. Na nagraniach widać, jak tuż przed upadkiem śpiewa "movin' my body like a nympho". Chwilę później Furtado, śmiejąc się, mówi: "I say it right, now do what I say" i wstaje. Upadek wychwycił również mikrofon - dźwięk upadku słyszała wiec cała publiczność.

Po koncercie artystka podzieliła się wideo na swoim Instagramie, gdzie pokazała skaleczone kciuki.

Nieoczekiwany gość na występie J Balvina

Niedzielny wieczór na scenie z J Balvinem był pełen niespodzianek, głównie za sprawą nieoczekiwanego występu Willa Smitha. Aktor nagle pojawił się na scenie w swoim charakterystycznym stroju z filmu "Faceci w czerni". Smith wykonał tytułowy utwór z tego kultowego filmu z 1997 roku.

Występ Smitha, choć krótki, był niezapomniany. Doskonale wpasował się w temat przewodni UFO, który dominował przez cały set Balvina. Kulminacyjnym momentem była scenka, w której Balvin został "uprowadzony" przez tancerzy ubranych w czarne garnitury, a Smith użył na nim "neuralizera" - urządzenia do wymazywania pamięci znanego z filmu.

Balvin powrócił na scenę, by wykonać kolejny hit "In Da Ghetto". Towarzyszyli mu tancerze w przebraniach typowych kosmitów - zielonych i z dużymi czarnymi oczami. Koncerty Balvina zawsze charakteryzują się mocnym tematem przewodnim, a motyw międzygwiezdny był obecny od początku do końca.



Coachella 2024: Kto wystąpił?

W tym roku na Coachella wystąpili lub wystąpią również tacy artyści jak Lana Del Rey, Tyler, the Creator, Doja Cat oraz grupa No Doubt z Gwen Stefani na czele. W lineupie znajdziemy również takie zespoły jak Blur, Ice Spice, Vampire Weekend, Bleachers, Grimes oraz kultowa rockowa grupa z lat 90., Sublime.



