Ujawniono testament Sinead O'Connor. Mają z jej muzyki "doić ile się da"

Debiutancki album Sinead O'Connor "The Lion and the Cobra" ujrzał światło dzienne w październiku 1987 roku. Choć krążek spotkał się z bardzo entuzjastycznym odbiorem szczególnie ze strony krytyków, nie odniósł wielkiego komercyjnego sukcesu. Ten przyszedł dopiero przy premierze drugiej płyty "I Do Not Want What I Haven't Got", który ukazał się w marcu 1990 r. Znalazł się na nim cover utworu Prince'a "Nothing Compares 2 U", który do dziś uważany jest za jedno z jej największych dzieł. Album otrzymał cztery nominacje do Grammy i wygrał w kategorii "Najlepszy Występ Muzyki Alternatywnej". Artystka odmówiła jednak przyjęcia nagrody. Mimo tego krążek sprzedał się w nakładzie ponad 7 milionów kopii i trafił na sam szczyt list przebojów w wielu krajach.