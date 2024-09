Jako producent i inżynier dźwięku współpracował z wykonawcami reprezentującymi różne gatunki muzyczne - od industrialu, metalu, jazzu, po muzykę klasyczną i pop. Na jego liście znajdują się takie nazwy, jak m.in. The Young Gods, The The, Celtic Frost, Gravity Kills, Faith No More, Rebecca Bakken i Miloopa. Pracował też z m.in. grupami Smashing Pumpkins, New Order i Marilyn Manson. Do najsłynniejszych płyt, przy powstawaniu których pracował, należą: "Album of the Year" Faith No More, "The Process" Skinny Puppy i "Portrait of an American Family" Marilyna Mansona, ale dokończył tylko pierwszą z nich. Skinny Puppy i Marilyn Manson nie byli zadowoleni z efektów, dlatego w trakcie nagrywania zastąpili Mosimanna odpowiednio Martinem Atkinsem i Trentem Reznorem.