Lady Pank od czterdziestu lat na scenie. "Mamy dużo pokoleniowych utworów"

Lady Pank są fenomenem. 14 sierpnia tego roku minęło 40 lat od ich pierwszego koncertu, który zagrali w składzie: Jan Borysewicz (wokal i gitara); Edmund Stasiak (gitara); Paweł Mielczarek (bas) oraz Andrzej Polak (perkusja). Po czterech dekadach na scenie, choć nie w tym samym line-upie, pozostają jedną z najważniejszych grup na polskiej scenie rockowej.

Z zespołem, który w ten weekend wystąpi na koncercie "Przeboje Lata 30-lecia Polsatu i Radia Zet" w Kielcach udało się nam porozmawiać podczas ich niedawnej wizyty na Top of The Top Sopot Festival. Muzycy zaprezentowali dwa utwory ze swojego imponującego katalogu: "Kryzysową narzeczoną" oraz "Tańcz głupia, tańcz".

Lady Pank: mamy coraz młodszych fanów

Na przestrzeni lat skład zespołu zmieniał się, a od 1994 roku i albumu "Nana" tworzą go Jan Borysewicz, Janusz Panasewicz (który jest w zespole od 1982 roku), Kuba Jabłoński oraz Krzysztof Kieliszkiewicz. - Założyłem zespół, jak jeszcze nie było Janusza, więc trzeba było się dotrzeć, żeby dojść do takiego etapu jak teraz. Ten skład, który jest w tej chwili, wydaje mi się, że pozwala nam na granie naprawdę super koncertów. Bardzo się zgraliśmy, kochamy to, co robimy i to jest dla nas jedna wielka zabawa. Ważne jest to, że zespół istnieje 40 lat - mówi Borysewicz, który w ostatnim czasie wydał solowy album "Wszystkie oblicza Jana Borysewicza".

W repertuarze Lady Pank znajduje się tak wiele piosenek, że artyści mają naprawdę twardy orzech do zgryzienia, gdy wybierają te, które chcą zaprezentować na koncertach. - Mamy strasznie dużo utworów, które są takie jakby pokoleniowe. I dużo coraz młodszych fanów, którzy do nas dochodzą. Więc ja myślę, że to już są nie trzy pokolenia, a cztery. I to jest fantastyczne, jak się patrzy ze sceny na tych młodych ludzi, którzy śpiewają wszystkie nasze teksty, jest to naprawdę bardzo budujące i dzięki temu nam też chce się grać - opowiada Interii Jan Borysewicz.

- To nie jest tylko zasługa naszej pracy, ale też tych fanów, którzy przychodzą na nasze koncerty - zauważa wyrażając wdzięczność nowym, ale też lojalnym fanom, którzy są z nimi niemal od początku.

Nie była to pierwsza wizyta Lady Pank w Sopocie. Janusz Panasewicz bardzo ciepło wspomina wizytę zespołu w Operze Leśnej u szczytu popularności grupy w 1985 roku. - To jest piękna scena do grania. Chciałbym tu kiedyś zagrać taki recital, jak kiedyś, w 1985 roku. Bardzo chętnie bym tu zrobił swój koncert, taki pełny, dwugodzinny, jakie gramy w tej chwili, bo miejsce jest znakomite i fajnie się tu gra - mówi wokalista.

W ciągu ostatnich 28 lat wydali 12 albumów studyjnych. Przez czterdzieści lat istnienia - ukazało się ich dwadzieścia, a ostatnim jak na razie jest "LP40", który wyszedł w zeszłym roku. Już wiadomo, że nie jest to ostatnie słowo Lady Pank w tej materii.

- Tak się składa, że z każdym wywiadem, którego udzielamy, akurat chwilę później wychodzi nasza nowa płyta. Więc na jesień wypadałoby, żeby to powtórzyć. I wtedy ukaże się "MTV Unplugged: Lady Pank".

Jan Borysewicz o swoim stylu: pracowałem nad nim wiele lat

Gitarowe zagrywki Jana Borysewicza są tak charakterystyczne, że wystarczy kilka dźwięków, by niekoniecznie wprawne ucho poznało, do kogo należy gitarowa partia w piosence. Borysewicz stawiał pierwsze kroki słuchając mistrzów gitary jak Jimi Hendrix i nigdy nie spodziewał się, że młode pokolenie gitarzystów będzie kiedyś uczyć się jego piosenek.

- Nigdy o tym nie myślałem, nawet chyba teraz o tym też nie myślę. Widzę czasami, że [młodzi - przyp. red.] grają. To jest wspaniałe, bo ja pracowałem nad swoim brzmieniem wiele lat, żeby być rozpoznawalnym gitarzystą. I szczerze mówiąc, trochę się ukrywałem z grą na gitarze. Na pierwszej płycie Lady Pank bardzo uciekałem od grania wydłużonych solówek. Dlatego też założyłem zespół Jan Bo, żeby tam się wyżywać trochę na tych solówkach - twierdzi legenda gitary.

Dopowiada mu perkusista Kuba Jabłoński, dla którego nie lada wyzwaniem bywa czasem dotrzymywanie rytmu Borysewiczowi. - Trzeba być czujnym, grając z Jankiem, ponieważ on lubi improwizować i trzeba wiedzieć, kiedy coś zagrać i reagować na żywo, na to, co się dzieje na scenie - argumentuje.

Na każdym koncercie Lady Pank nawet te największe przeboje mogą zabrzmieć inaczej. Wszystko przez to, że Jan Borysewicz w każdą stara się włożyć coś nowego i unikatowego. - Mi się w ogóle nie nudzą te utwory, na każdym koncercie gram inną solówkę. Raz zagram krótszą, raz dłuższą i to mi sprawia niesamowitą frajdę. Zresztą zespołowi chyba też, bo przez to nie ma nudy. Nie wpadamy w taką rutynę, że gramy cały czas te same piosenki - cieszy się gitarzysta.

Najważniejsze - melodia i tekst - pozostają bez zmian po to, by każdy fan mógł usłyszeć wyczekiwane przez siebie numery. - Nie można za dużo zmieniać, ponieważ fani są przyzwyczajeni do tego, jak słuchają utworów z płyt i chcą mieć taki sam oddźwięk na koncercie. Więc my się staramy wiernie odtwarzać te, które są na płytach - dodaje.

Jan Borysewicz: "Mniej obcy" dużo wyjaśni

28 września na sklepowych półkach pojawi się uśmiechnięta twarz Jana Borysewicza. Wszystko za sprawą premiery książki "Mniej obcy", którą napisał razem z Marcinem Prokopem. Wielu fanów Lady Pank zastanawiało się, jak dużo w nowej pozycji będzie o zespole, a jak wiele o jego twórcy. Borysewicz rozwiał wątpliwości.

- To jest książka o mnie, o moim życiu od samego początku. O takich sprawach od dziecka i oczywiście Lady Pank musi być poruszone, bo to część mojego życia. Bez tego by się nie obyło. Ale to nie jest książka o Lady Pank, to jest książka o moim życiu - zapowiada.

Na rynku wydawniczym nie ukazała się dotąd autoryzowana biografia zespołu, ale wygląda na to, że nieprędko fani grupy doczekają się barwnej historii jednego z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki na papierze. - Na razie zajmujemy się nagrywaniem nowych rzeczy, a nie pisaniem książek - mówi Janusz Panasewicz. Wtóruje mu Borysewicz. - Myślę, że czas pokaże i myślę, że "Mniej obcy" dużo też wyjaśni. Więc poczekajmy na oddźwięk tego, co zrobiłem z Marcinem Prokopem - dodaje.

Lady Pank będzie gościem koncertu "Przeboje Lata 30-lecia Polsatu i Radia Zet" w Kielcach, który w sobotę o godzinie 20:00 wyemituje Telewizja Polsat.