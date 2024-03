Przypomnijmy, że Jan Górka został zwycięzcą 14. sezonu "The Voice of Poland", pokonując w finale Antoniego Zimnala, Becky Sangolo i Maję Walentynowicz.



Wokalista zdobył: statuetkę "The Voice of Poland" i tytuł "najlepszego głosu w Polsce", kontrakt płytowy z Universal Music Polska, 50 tys. złotych oraz - co ogłoszono dopiero w finale - złoty bilet do konkursu premier na Festiwalu w Opolu w 2024 roku.



Jan Górka zanim zgłosił się do programu był studentem inżynierii kwantowej na Politechnice Wrocławskiej, a w wolnym czasie jest muzykiem-samoukiem. Jak sam przyznał, ma napisane już do szuflady aż 400 piosenek. "Te piosenki zawsze jakoś przy mnie były. (...) Poza tym muzyka ma jakąś relację z matematyką i fizyką" - mówił w "Pytaniu na śniadanie" Górka.



Początkowo Górka nie chciał mieć nic wspólnego z muzyką. Jak czytamy na stronie TVP: "nie chciał uczestniczyć na zajęciach w szkole muzycznej, a nawet zaszantażował tatę, że poprawi swoje oceny, w momencie wypisania go ze szkoły muzycznej".

Wszystko zmieniło się po tragedii w rodzinie przyszłego zwycięzcy "The Voice of Poland". Janek zaczął pisać utwory po śmierci swojej matki (miał wtedy zaledwie 14 lat).

"To było dla niego bardzo trudne, zamknął się w sobie, ciężko było z nim rozmawiać. Nie płakał w ogóle. Kilka miesięcy zajęło, zanim wyszedł ze skorupy. Te swoje emocje wyrażał przez muzykę" - opowiadała jego rodzina w materiale wyemitowanym podczas przesłuchań w ciemno "The Voice of Poland".

Jan Górka dedykuje nowy utwór zmarłej matce. Posłuchaj "No powiedz mi"

Jeszcze w trakcie sezonu "The Voice of Poland" Jan Górka nagrał singel "Zadzwonię". Już po zwycięstwie do sieci trafiła piosenka "Ciężko", opowiadająca o bolesnym rozstaniu.

Pod koniec marca wokalista pochwalił się kolejnym utworem. Piosenka "No powiedz mi" zadedykowana została jego zmarłej matce.

"Singel opowiada o tym, że nawet po wielu latach dalej łapiemy się na myśleniu o osobie, którą straciliśmy. Jesteśmy zagubieni, czujemy, że rozwalamy sobie przyszłość, bo dalej więzi nas przeszłość. Chcielibyśmy, żeby ktoś dał nam jakąkolwiek wskazówkę, powiedział co mamy robić, ale musimy to rozgryźć sami. Mimo cierpienia świat na nikogo nie będzie czekał, wszystko leci do przodu, a my stoimy w tym samym miejscu i próbujemy zrozumieć jaki to wszystko ma sens - mówi Górka.



W stworzeniu piosenki Górce pomagał Maurycy Żółtański, producent współpracujący m.in. z Matą, Kinnym Zimmerem, Januszem Walczukiem i Julią Pośnik.