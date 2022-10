Najnowszy singel, podobnie jak pierwszy utwór "tylko świat" wydany pod koniec września, konsekwentnie realizuje zapowiedź nowego kierunku muzycznego, zapowiedzianego jakiś czas temu. Wszystkie nowe utwory Marcina powstały przy współpracy z Chloe Martini, tworzącą w Warszawie i Londynie producentką muzyczną, odpowiedzialną za produkcje takich artystów jak m.in. KWAYE czy Rosalie.

Tekst "gasnę" przywołuje dwie równoległe rzeczywistości. Choć główną treścią jest wspomnienie zamkniętej już relacji, to przed oczami mamy zimny las. Nieśmiałe dźwięki dochodzą do nas jakby z pogrążonego w zimowym śnie gniazda węży. Artysta odnajduje w nim jednak spokój wynikający z faktu, że wszystko już się wydarzyło.

"Dopóki mamy siłę walczyć, bierzemy aktywny udział w wydarzeniach. Gorzej, gdy świat zaczyna się toczyć bez naszego udziału, a my godzimy się na ten stan rzeczy. W pustce odnajdujemy spokój i poczucie bezpieczeństwa, a wołanie o pomoc jest już tylko echem" - mówi Marcin o swoim najnowszym singlu.

Do utworu powstał klip, przy którego realizacji Marcin współpracował z reżyserem i fotografem Maciejem Nowakiem.



Clip Marcin Maciejczak gasnę

Kariera Marcina Maciejczaka z "The Voice Kids"

Zdjęcie Marcin Maciejczak w nowej sesji zdjęciowej / Maciej Nowak / materiały prasowe

Marcin Maciejczak był objawieniem 3. edycji "The Voice Kids". Uczestnik zachwycił publiczność i trenerów swoją interpretacją emocjonalnego przeboju Lady Gagi "I’ll Never Love Again" ze ścieżki dźwiękowej do filmu "Narodziny gwiazdy".

Wykonanie z przesłuchań w ciemno trafiło do zestawienia najlepszych występów we wszystkich edycjach "The Voice Kids" na całym świecie. Pozostałe wykonania Marcina z programu również cieszyły się ogromną popularnością w sieci. W finale programu zaprezentował debiutancki singel "Jak gdyby nic" i pokonał Hanię Sztachańską i Natalię Kawalec.



Ostatnim wydawnictwem młodego wokalisty był jego debiutancki album "Tamte Dni", który ukazał się latem 2021 roku. Krążek został bardzo dobrze przyjęty zarówno przez fanów jak i środowisko muzyczne. Marcin miał okazję zaprezentować materiał z płyty podczas letnich koncertów, m.in. na Olsztyn Green Festival.