Cher i Alexander "A.E." Edwards poznali się na tygodniu mody w Paryżu w 2022 r. W listopadzie paparazzi przyłapali ich w Los Angeles, gdy trzymali się za ręce. Kilka dni później piosenkarka potwierdziła, że ją i Edwarda połączyło uczucie.

Następnie pojawili się razem na kilku wydarzeniach branżowych, jak gala rozdania Grammy. Cher w tym samym roku ujawniła, że wraz z ukochanym pracuje nad muzyką do jej nowego albumu. Twierdziła, że wspierał ją jako producent i tekściarz. W połowie 2023 roku media donosiły o rozstaniu pary. Nie podawano jednak szczegółów końca związku Cher i jej dużo młodszego partnera. Kilka miesięcy później okazało się, że wokalistka i Edwards znów są razem.



"Utrzymywali kontakt, mimo że zerwali kilka miesięcy wcześniej. Osiągnęli w końcu punkt, w którym uznali, żeby spróbować raz jeszcze" - donosił jesienią "US Weekly". Oficjalnie jako para Cher ze swoim 40 lat młodszym chłopakiem pojawiła się m.in. na gali Grammy.

"Bez względu na to, co się stanie, uwielbiam z nim być. Rozśmiesza mnie i dobrze się bawimy. Nauczyłam się, że nigdy nie jest za późno. Gdyby podano mi wszystkie statystyki, powiedziałbym: 'No cóż, to jest skazane na porażkę'. Ale jesteśmy razem rok. Nawet gdyby miało to trwać tylko rok, to byłoby warto. Przeżywam z nim cudowny czas" - zwierzała się Cher magazynowi "People".

Cher ujawnia szczegóły związku z młodszym o 40 lat partnerem. "Inni się mnie boją"

Jeszcze w 2022 roku pytana o związek z mężczyzną, który mógłby być jej synem, odpowiadała:

"Nie urodziłam się wczoraj. Ale pewna jestem jednego - nigdy nie dostaniemy w miłości żadnej gwarancji. Za każdym razem, gdy dokonujesz wyboru, podejmujesz ryzyko. Ja zawsze ryzykuję. Taka już jestem", dodając przy okazji, że "miłość nie dba o liczby".



Zdjęcie Anthony Edwards i Cher / Stephane Cardinale - Corbis / Getty Images

Na początku maja do sieci trafił wywiad Jennifer Hudson w jej programie z Cher. Jednym z tematów poruszonych w trakcie rozmowy był wiek partnera gwiazdy.

77-letnia artystka zdradziła wtedy, dlaczego związała się z dużo młodszym mężczyzną.

"Tak naprawdę jestem nieśmiała, kiedy pracuje i trochę nieśmiała w stosunku do mężczyzn. A powodem, dla którego umawiam się z dużo młodszymi facetami jest to, że mężczyźni w moim lub starsi - cóż, wszyscy z nich już nie żyją - zawsze bali się do mnie zbliżyć" - komentowała.

Cher dodała też, że młodsi mężczyźni częściej wychowywani są przez matki, przez co są odważniejsi. "Wychowały je kobiety takie jak ja" - żartowała. Dodała też, że jej obecny partner pokazał jej muzykę 2Paca, a ten z miejsca stał się jej ulubionym artystą.

Podczas tej samej rozmowy wokalistka ujawniła, że odrzuciła w przeszłości zaloty Elvisa Presleya. "Znałam otaczających go ludzi i może nie byli złymi ludźmi, ale irytowała mnie ich reputacja" - tłumaczyła.