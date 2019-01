Zouzy "Dzięki za wszystko": Posłuchaj piosenki z czołówki serialu "Zakochani po uszy"

Formacja Zouzy nagrała piosenkę, która stała się głównym motywem nowego, emitowanego na antenie TVN serialu "Zakochani po uszy". Posłuchaj "Dzięki za wszystko".

Zouzy to nowa kobieca formacja, która zdobywa coraz większe uznanie na polskiej scenie /Kajus W. Pyrz /My Music /

Piosenka "Dzięki za wszystko" grupy Zouzy stała się przewodnim motywem muzycznym najnowszego serialu "Zakochani po uszy". Jak czytamy w informacji prasowej, utwór ten "ma dawać siłę każdemu, komu wydaje się, że gdy został sam, to jego życie przestaje mieć sens". Piosenka traktuje o nieszczęśliwej – zawiedzionej miłości po zdradzie lub oszustwie partnera. Za jej przesłanie można uznać słowa: "nie warto zajmować sobie głowy i serca kimś, kto nie szanuje naszych uczuć" - sprawdź pełny tekst utworu "Dzięki za wszystko" w serwisie Teksciory.pl!.



Wideo ZOUZY - Dzięki Za Wszystko (piosenka z czołówki serialu "Zakochani po uszy")

Zouzy to nowy zespół kobiecy złożony z czterech instrumentalistek oraz wokalistki – Sabiny Nycek, znanej z szóstej edycji programu "The Voice of Poland". Podbiła tam serca jurorów i publiczności wykonaniem utworu "Roar" (posłuchaj!). Jak czytamy w opisie grupy "inspiracją dla zespołu były stylowe lata 70. oraz folkowe brzmienia gitar które w połączeniu z popowym charakterem tworzą coś wyjątkowego. Zouzy to wrażliwość, radość i siła kobiet".



Wideo The Voice of Poland VI - Sabina Nycek - „Roar” - Nokaut

Zouzy zadebiutowały singlem "Skrzydła", który wyprodukował TABB, a tekst napisała Patrycja Kosiarkiewicz.

Wideo ZOUZY - Skrzydła

Sprawdź tekst utworu "Skrzydła" w serwisie Teksciory.pl!