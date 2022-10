Z czworgiem swoich dzieci z poprzedniego związku i jednym wspólnym z Michałem, Pola Wiśniewska jest bardzo doświadczoną mamą. Jednak problemy, jakie towarzyszą jej przy obecnej ciąży, są dla niej pewnym zaskoczeniem... "Szczerze? Miało być pięknie, a czuję się fatalnie. Męczą mnie mdłości, nastrój woła o pomstę do nieba, sił zupełnie brak. Dobrze nie jest" - pożaliła się w swoim najnowszym wpisie na Instagramie. "Ale kiedy widzę ten mały uśmiech, to jakby mi lepiej" - napisała pod zdjęciem swojego rozbawionego syna, półtorarocznego Falco Amadeusa.

Wpis ten jest o tyle zaskakujący, że jeszcze kilka dni wcześniej Michał Wiśniewski zapewniał w mediach, że jego żona czuje się świetnie i że pierwszy trymestr jest trudny przede wszystkim dla męża.

Pola Wiśniewska jest piątą żoną lidera Ich Troje. Poznali się w 2019 r. na portalu randkowym. Rok później wzięli ślub podczas skromnej uroczystości. Wtedy, z powodu pandemii, nie mogli pozwolić sobie na huczne przyjęcie. Nadrobili to jednak przy okazji odnowienia przysięgi małżeńskiej, na którą zdecydowali się we wrześniu tego roku. Połączone to było z fetą z okazji 50. urodzin piosenkarza.

Przy uwzględnieniu ich dzieci z poprzednich związków, Pola i Michał wychowują dziewięcioro pociech. Być może ich dziesiąte dziecko będzie dziewczynką. Pola okrasiła bowiem post o kolejnej ciąży hasztagiem z żeńskim imieniem Cloe.