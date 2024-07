Taylor Swift jest w trakcie trasy koncertowej "The Eras Tour". Jej występ to trzygodzinne show obfite w niemal 50 piosenek. Nie da się ukryć, że piosenkarka cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a bilety na koncert gwiazdy są całkowicie wyprzedane. W Polsce zagra od 1 do 3 sierpnia na PGE Narodowym, wraz z zespołem Paramore jako support.

Wokalistka spotkała się z wieloma problemami podczas trwania trasy. W połowie lipca na jej koncert próbował wejść stalker.

Stalker Taylor Swift aresztowany

Taylor Swift 17 lipca rozpoczęła trzydniowy maraton koncertowy w Niemczech. Chwilę przed pierwszym występem na Veltins Arenie policja zatrzymała stalkera, który groził celebrytce i jej chłopakowi, Travisowi Kelce’owi, w mediach społecznościowych.

34-letni mężczyzna miał zakupiony bilet, a przed wejściem do obiektu został zidentyfikowany i przeniesiony do punktu kontrolnego. Według policji nie można było wykluczyć, że stanowił on niebezpieczeństwo.

Sąd nakazał zatrzymanie stalkera do 20 lipca, aż gwiazda opuści Gelsenkirchen.

Taylor Swift zaplanowała w sumie aż siedem koncertów w trzech niemieckich miastach - Hamburgu, Monachium i Gelsenkirchen, w którym znak miasta został zmieniony na "Swiftkirchen".

Taylor Swift od lat zmaga się ze stalkingiem

Przez wiele sytuacji związanych z nachodzącymi gwiazdę stalkerami, jej management postanowił założyć oprogramowanie do rozpoznawania twarzy, aby rozpoznawać potencjalnie zagrażające osoby.

Już na początku 2024 roku aresztowano brodatego mężczyznę, który próbował dostać się do mieszkania artystki w Nowym Jorku. Zdarzenie zgłosili świadkowie, nazywając stalkera "osobą zachowującą się nieodpowiednio".

Dwa lata wcześniej inny prześladowca zadzwonił do jednej z posiadłości Swift, aby zarzucić osobie po drugiej stronie, że przetrzymuje gwiazdę bez jej zgody, po czym zaczął jej grozić. Niedługo później policja go zabrała, a mężczyzna otrzymał zakaz zbliżania się do piosenkarki.

