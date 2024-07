Pokochali ją w "The Voice of Poland". Powróciła po przerwie. Co dla nas szykuje?

Natalia Zastępa zasłynęła udziałem w "The Voice Kids" oraz 9. edycji programu "The Voice of Poland". Była podopieczną Michała Szpaka, z którym dotarła aż do samego finału. Tam wygrał z nią Marcin Sójka, przez co zajęła drugie miejsce. Była zdecydowaną faworytką widzów tamtego sezonu.

Pomimo przegranej o Zastępie usłyszała cała Polska. Niedługo po udziale w formacie TVP, wydała single "Nie żałuje" i "Kłopoty", które były odtwarzane w największych rozgłośniach radiowych.

W 2021 roku wydała swój debiutancki album, a także zwyciężyła w konkursie Super Premier na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Następnie udała się na dwuletnią przerwę.

"W ciągu dwóch lat przerwy, którą zrobiłam sobie od muzyki, zdałam sobie sprawę z tego, że największe ukojenie, spokój i bezpieczeństwo czuję wtedy, kiedy wracam do takich wartości, które są dla mnie stałe, jak właśnie moja rodzina, moi przyjaciele czy moje rodzinne miasto. I to jest dla mnie trochę takie otrzeźwienie, kiedy dzieje się coś złego, kiedy wracam właśnie do nich" - mówi agencji Newseria Lifestyle.

Powróciła z utworem "Wracam do siebie", który uzyskał 6 milionów odsłuchów na Spotify i miał zapowiadać jej drugi album. Teraz wokalistka stwierdza jednak, że wyda EP-kę, a także uda się w trasę koncertową!

Natalia Zastępa mówi "Szach i mat"

Chwytliwa melodia zagrana na gitarze i zmysłowy głos Natalii Zastępy - tak zaczyna się najnowszy utwór wokalistki "Szach i mat", który jest pierwszym singlem wydanym w 2024 roku. Przyznaje, że jest to produkcja stworzona z Leonem Krześniakiem. Wspólnie połączyli współczesne brzmienia z soulowym vibe'm.

"Pomimo, że znaliśmy się już wcześniej z Leonem, to aż do teraz nie tworzyliśmy razem. Oboje dobrze czujemy się w klimatach soulowych, które w 'Szach i mat' ubrane są w bardziej popowe, nowoczesne brzmienia" - mówi artystka.

Singiel przestawia kobietę, która jest odzwierciedleniem “Cicha woda brzegi rwie". Wydaje się wycofana i skromna, a w rzeczywistości posiada w sobie ogrom siły. Jednak to bywa dla niej szkodliwe, jak i dla jej bliskich. Okazuje się, że Zastępa utożsamia się z tym tekstem, dlatego tę kobietę również przedstawia w teledysku.

"Po części utożsamiam się z tą 'niepozoroną kruszyną', o której śpiewam w utworze 'Szach i mat' i chciałam ją pokazać w klipie. To ona/ja w mocniejszej, bardziej kobiecej odsłonie. Mimo że na co dzień moi bliscy czy słuchacze mogą mieć inny obraz mnie, to zależało mi na tym, aby pokazać część siebie, którą niekoniecznie znają. Klip jest bardzo prosty, opiera się głównie na ekspresji. Jestem zwolenniczką takich minimalistycznych rozwiązań" - wyznaje piosenkarka.

Co fani mówią o nowym utworze Zastępy? W komentarzach czytamy: "Coś mi się wydaje, że to będzie hit", "Genialnie wyszło", "Warto było czekać na kolejny utwór", "I jak tu nie kochać takiego głosu".

Z niecierpliwością wyczekujemy kolejnych produkcji finalistki "The Voice of Poland", a także daty wydania EP-ki.