Zombie Boy nie żyje. Honorata Skarbek pożegnała modela

Zombie Boy, 32-letni model znany z teledysku Lady Gagi "Born This Way", a także aktor i muzyk, popełnił samobójstwo. Richarda Genesta pożegnała współpracują z nim przy teledysku "Sabotaż" Honorata Skarbek".

Zombie Boy i Honorata Skarbek współpracowali ze sobą przy teledysku "Sabotaż" /Piotr Wygoda / East News

Zombie Boy, czyli tak naprawdę Rick Genest, został znaleziony martwy w swoim domu w Montrealu w środę 1 sierpnia. Wiadomość do sieci podał serwis TMZ.com. Tragiczne wieści potwierdziła m.in. Lady Gaga.



"Samobójstwo mojego przyjaciela Ricka Genesta, czyli Zombie Boya, jest druzgocące. Musimy pracować ciężej, aby zmienić podejście, zdrowie psychiczne powinno stać się najważniejsze i usunąć tabu, że nie możemy o tym mówić. Jeśli cierpisz, zadzwoń do przyjaciela lub rodziny. Musimy ratować się nawzajem" - napisała.



Zombie Boy karierę rozpoczął wkrótce po tym, jak został odkryty przez Nicolę Formichettiego i projektanta Thierry’ego Muglera, który zaprosił go na swoje pokazy mody. W 2011 roku Zombie Boy zdobył światową sławę dzięki występowi w teledysku Gagi "Born This Way".



Jego ciało pokryte w ponad 80 procentach tatuażami wzbudziło zainteresowanie w świecie mody. Genest brał udział w sesjach zdjęciowych prestiżowych magazynów - "Vogue'a, "GQ" i "Vanity Fair" - a także pojawiał się na wybiegach cenionych projektantów.



Oprócz tego Zombie Boy próbował rozkręcić karierę aktorską i muzyczną. Wystąpił w filmie "47 roninów" oraz nagrał single z Brytyjczykiem KAV ("Dirty Rejects") oraz byłym perkusistą Rob Zombie Riggsem ("Zombie Boy Medley 666").

Polskim epizodem w karierze Boya był jego udział w teledysku Honoraty Skarbek "Sabotaż". Wokalistka podzieliła się swoimi przemyśleniami po śmierci modela.



"Dowiedziałam się, że Rick Genest, znany jako Zombie Boy nie żyje, popełnił samobójstwo. Jestem załamana tym faktem i przeraża mnie to, że coraz częściej dowiadujemy się z mediów i codziennego życia o osobach, które odbierają sobie życie przez rożnego rodzaju choroby psychiczne, zazwyczaj napędzane używkami, wykańczającym trybem życia, brakiem zrozumienia - z czym często zmagają się sami, często pozornie otaczając się gronem "bliskich" osób" - napisała na Instagramie.

"Pamiętajcie, że nigdy nie jesteście sami ze swoimi problemami. Wspierajcie swoich bliskich, znajomych, przyjaciół i nigdy nie bagatelizujcie tego, z czym się zmagają. Jeśli masz lub znasz kogoś, kto ma myśli samobójcze, nie potrafisz poradzić sobie z jakimś problemem, zmagasz się z depresją, złym nastrojem i nie masz z kim o tym porozmawiać, zadzwoń pod numer telefonu zaufania 116 111 dla dzieci i młodzieży oraz 116 123 dla dorosłych" - dodała.

Clip Honorata Skarbek Sabotaż

