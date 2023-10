Grupa Tarzan Boy na discopolowej scenie znana jest z takich przebojów, jak m.in. "Promienie", "Kaligula" czy "Tarzan". Formacja, której liderem był Krzysztof Rutkowski, odniosła ogromny sukces w latach 90. Debiutancka płyta zespołu - "Kaligula" - pokryła się złotem. Drugi album formacji "Moje sny" ukazał się rok później i także cieszył się sporą popularnością. "Na tamte lata to był hit. Pomysł się wziął z tekstu piosenki. Ta nazwa przylgnęła do mnie, czego cholernie się wstydziłem przez wiele lat" - zdradzał w "Dzień Dobry TVN".

Po odniesionym sukcesie Tarzan Boy zniknął ze sceny. Do reaktywacji, już jako jednoosobowego projektu, doszło w 2008 roku. Wtedy to Rutkowski wrócił do koncertowania i nagrywania nowych utworów.



"Jego piosenki i klipy wyróżniały się, bo było w nich jakieś szaleństwo, jakaś inność" - mówił Łukasz Orbitowski, który gościł wokalistę w swoim programie "Dezerterzy" w TVP Kultura.

Lider Tarzan Boy ujawnił, że choć jego płyty pokrywały się złotem, nie otrzymał on pieniędzy od firmy fonograficznej, z którą współpracował. By utrzymać rodzinę, został zawodowym kierowcą. Najpierw jeździł ciężarówką po Europie, potem został kierowcą autobusu miejskiego w Łodzi.

"Jestem jedynym wykonawcą disco polo, który nie zarobił pieniędzy. Majątku się nie dorobiłem, nie mam własnego domu. Zostałem z ręką w nocniku" - mówił Rutkowski w programie "Dezerterzy". Jakby tego było mało, podczas operacji przepukliny lekarze wykryli, że przyczyną bólów brzucha u wokalisty disco polo, jest rak zwany śluzakiem otrzewnej, który szybko dał przerzuty.

Mimo rozpoczętego leczenia Tarzan Boya nie udało się uratować. Wokalista zmarł 23 lutego w wieku 56 lat. Pogrzeb odbył się cztery dni później.

Jak dziś wygląda grób Krzysztofa Rutkowskiego?

Zdjęcia miejsca pochówku wokalisty pojawiły się na instagramowym profilu "Zasłużyli Na Pamięć". "Krzysztof Rutkowski żył lat 56. Wokalista zespołu 'Tarzan Boy'" - taki napis widnieje na jego nagrobku. Widać, że rodzina Rutkowskiego bardzo dba o to miejsce, ponieważ na płycie widać świeże kwiaty i zapalone znicze.

