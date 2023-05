W historii zespołu The Beatles Chas Newby zapisał się jako pierwszy leworęczny basista. W 1960 roku to on zastąpił na instrumencie Stuarta Sutcliffe, który został w Hamburgu wraz z Astrid Kirchnerr. Pozostali muzycy - John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Pete Best powrócili do Liverpoolu i brakowało im właśnie gitary basowej.

Chas Newby wcześniej grał w zespole The Barmen, a później w The Blackjacks (z Petem Bestem i Kenem Brownem). To właśnie ówczesny perkusista The Beatles zasugerował go do wspólnych występów z legendarnym zespołem. Muzyk pojawił się z Beatlesami podczas czterech koncertów: 17 grudnia 1960 roku w Casbah Club, 24 grudnia w Grosvenor Ballroom, 27 grudnia w Litherland Town Hall i w sylwestrowym występie 31 grudnia - ponownie w Casbah Club.

Gdy The Beatles wracali do Hamburga w 1961 roku do Top Ten Club, Lennon zapytał Chasa Newby'ego, czy nie chciałby pozostać w zespole. Ten zrezygnował, by wrócić do college'u. Po odejściu Newby'ego Paul McCartney był zmuszony przerobić swoją gitarę z użyciem strun do pianina tak, by grać na basie podczas jednego, lutowego koncertu w liverpoolskim Casbah Club. Po wyjeździe do Hamburga McCartney zakupił prawdziwą gitarę basową - swojego legendarnego Höfnera w kształcie skrzypiec.

Zmarł basista The Beatles. Chas Newby miał 82 lata

Chas Newby po ukończeniu college'u uzyskał tytuł magistra inżynierii chemicznej na Uniwersytecie w Manchesterze. Tam pracował w Triplex - firmie produkującej przednie szyby do pociągów i samolotów, w tym odrzutowców RAF Harrier i floty Concorde. Chas pracował tam aż do przejścia na emeryturę w 1990 roku, kiedy to przekwalifikował się na nauczyciela matematyki na Uniwersytecie Warwick. Później pracował także w Droitwich High School w Worcestershire.

Muzyka wciąż była mu bliska, a w wolnym czasie występował z grupą Racketts. W 2016 roku Chas Newby dołączył do The Quarry Men i był z grupą do samego końca. Jednocześnie był jedynym człowiekiem, który najpierw był członkiem The Beatles, a następnie członkiem The Quarry Men.

Po śmierci Newby'ego głos zabrał Roag Best, brat Pete'a Besta. "Zarówno Pete, jak i ja oraz cała rodzina Bestów jest zdruzgotana smutnymi wieściami o śmierci jednego z najbliższych przyjaciół rodziny, Chasa Newby'ego. Wielu z was zna go z gry na gitarze basowej zarówno dla The Beatles jak i The Quarrymen, ale dla nas był wyluzowanym Chasem z wielkim uśmiechem. Będziemy naprawdę za nim tęsknić. Na zawsze w naszych myślach. Niech Bóg cię błogosławi Chas".