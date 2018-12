Dwa Złote Globy może zdobyć Lady Gaga, która została nominowana w kategorii najlepsza aktorka w dramacie i za najlepszą piosenkę. Nominacje zdobyli także m.in. Rami Malek i filmowa biografia Queen - "Bohemian Rhapsody".

Lady Gaga zdobyła dwie nominacje do Złotych Globów /Matt Winkelmeyer /Getty Images

W czwartek (6 grudnia) poznaliśmy nominacje do Złotych Globów, które są z reguły są dobrym prognostykiem przed Oscarami.

Szanse na statuetki ma Lady Gaga (najlepsza aktorka w dramacie), która gra jedną z dwóch głównych ról w filmie "Narodziny gwiazdy".

Nominację ma także piosenka "Shallow" z tego filmu, którą w duecie wykonują Lady Gaga oraz towarzyszący jej na ekranie Bradley Cooper, odpowiedzialny także za reżyserię.



To już czwarta kinowa wersja filmu. W oryginale z 1937 roku zagrali Janet Gaynor i Fredric March. W produkcji George'a Cukora z 1954 wystąpili Judy Garland oraz James Mason, a w 1976 na ekranie pojawili się Barbra Streisand oraz Kris Kristofferson.

W kategorii najlepsza piosenka nominacje zdobyli także: Kendrick Lamar i SZA ("All The Stars" z filmu "Czarna Pantera"), Dolly Parton ("Girl in the Movies" z "Dumplin'"), Annie Lennox ("Requiem for a Private War" z "A Private War") oraz duet Troye Sivan i Jónsi ("Revelation" z "Wymazać siebie").

Nominację w kategorii najlepszy film (dramat) zdobyła biografia grupy Queen - "Bohemian Rhapsody". Odtwarzający rolę wokalisty Freddiego Mercury'ego Rami Malek ma szansę na statuetkę dla najlepszego aktora.