Budka Suflera powraca do koncertowania na żywo. Niedawno wydali płytę z kompozycjami pozostawionymi przez Romualda Lipko - teraz przedstawią je swoim fanom na żywo. Po ponad rocznej przerwie grupa przypomni także swoje największe przeboje.

Budka Suflera zapisała się już w historii polskiej muzyki. Przeboje takie jak: "Jest taki samotny dom", "Jolka Jolka, pamiętasz?", "Noc komety", "Cisza jak ta", "Twoje radio", "Nie wierz nigdy kobiecie" czy "Takie tango" to utwory znane kilku pokoleniom. Kompozytorem większości hitów Budki Suflera był Romuald Lipko.

"W ubiegłym roku, po ponad czterdziestu latach znajomości postanowiliśmy nagrać wspólnie pierwszą płytę" - opowiadali muzycy przed wydaniem ostatniej płyty "10 lat samotności". "Było nas czterech. Lipko, Andrzejczak, Jurecki i Zeliszewski. Budka Suflera i Felicjan Andrzejczak. Z bohaterów tamtej sceny została nas już tylko trójka. Romek odszedł. Zostawił piosenki" - pisali dalej. Przypomnijmy, że Romuald Lipko zmarł 6 lutego 2020 roku po walce z nowotworem w wieku 69 lat.

"To naturalna reakcja ludzi na smutek, żal, złość, rozgoryczenie. Ludzi, którzy włożyli w te dźwięki, to co mieli: talent, entuzjazm, szaleństwo, wyobraźnię, serce... Powstała scena dźwięków, jakiej nie planowaliśmy, ale przez to być może niezwykła" - tłumaczył zespół.



W nagraniach uczestniczyli również gitarzyści Darek Bafeltowski i Piotrek Bogutyn oraz klawiszowiec Piotr Sztajdel. Nad całością czuwał dźwiękowiec i producent, Robert Dudzic.

Teraz muzycy wracają do koncertowania z nową jakością, nową energią i nową twórczością. "Jeszcze nie schodzimy ze sceny, choć już raz chcieliśmy to zrobić. Romek Lipko zostawił nam bardzo dużo utworów, więc mamy co robić w najbliższym czasie. Myślimy o kolejnej płycie" - zdradził Mieczysław Jurecki, gitarzysta Budki Suflera.

"Mamy nadzieję, że po okresie całkowitej stagnacji w występowaniu na żywo, powrócimy do tego, co kochamy i co jest naszym życiem. Nagraliśmy przecież album '10 lat samotności', którego praktycznie wcale nie promowaliśmy. Grać koncerty - to jest największa radość i przyjemność! Kontakt z publicznością, obserwacja tego jak reaguje i przekonywanie się, że to jest ludziom do czegoś potrzebne... To wszystko jest dla nas bardzo ważne" - mówił Tomasz Zeliszewski.

"21 sierpnia odbędzie się piękny koncert w amfiteatrze lubelskim, któremu zostanie nadane imię Romualda Lipko, zatem zapowiada się cały dzień atrakcji artystycznych, łącznie z koncertem Budki Suflera. Występ złożony będzie z piosenek Romka i dedykowany naszemu zmarłemu kumplowi.



A oprócz tego specjalnego wydarzenia, będą oczywiście koncerty, koncerty, koncerty. Wszyscy jesteśmy tego spragnieni. Ale nie, w jakimś dziwacznym trybie online, czy z maskami i pięćdziesięcioprocentową frekwencją. Chcemy normalnych występów z tłumem ludzi, gdzie jest ciasno i radośnie. Jesteśmy na nie gotowi! Miejmy nadzieję, że tak będzie już wkrótce" - zapowiedział zespół.

Na trasie zobaczymy grupę w składzie: Tomasz Zeliszewski, Mieczysław Jurecki, Piotr Sztajdel, Piotr Bogutyn, Dariusz Befaltowski i Robert Żarczyński oraz z gościnnym udziałem Felicjana Andrzejczaka.