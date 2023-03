Zespół alt-J wystąpi w Warszawie. Kiedy i gdzie zagrają?

Koncert odbędzie się 16 sierpnia na Letniej Scenie Progresji. To wydarzenie w ramach cyklu Gramy doWoli. Sprzedaż ogólna biletów rozpocznie się 16 marca.

alt-J - niepowtarzalny zespół

alt-J zadebiutował krążkiem "An Awesome Wave" (2012), który okazał się wielkim sukcesem i został nagrodzony prestiżową Mercury Prize. Kolejne albumy: "This Is All Yours" (2014) i "Relaxer" (2017) oraz remix album "Reduxer" (2018) szybko podbiły listy przebojów. Po 10 latach od debiutu grupy światło dzienne ujrzał ich najnowszy album - "The Dream" (2022).

Twórczość grupy alt-J to mieszanka muzyki elektronicznej, brit popu i rocka. Brytyjskie trio, w którego skład wchodzą Joe Newman (wokal, gitara), Gus Unger-Hamilton (chórki, klawisze), Thom Sonny Green (perkusja), podkreśla, że ich muzyki nie da się zaklasyfikować do jednego gatunku. Swoje charakterystyczne brzmienie zespół zawdzięcza połączeniu wokalu i chórków z brzmieniem syntezatorów, niebanalnymi strukturami rytmicznymi oraz nieoczywistymi liniami melodycznymi. To wszystko daje słuchaczowi wrażenie głębi i tworzy niepowtarzalny styl alt-J.

Clip Alt-J U&ME

