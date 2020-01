"Zenek": Zobacz pierwszy zwiastun filmu o Zenonie Martyniuku

Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu "Zenek", produkcji zainspirowanej życiem i karierą króla disco polo Zenka Martyniuka.

Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu "Zenek" /Karol Makurat / Reporter

"'Zenek', film oparty na biografii Zenona Martyniuka, to historia chłopaka z podlaskiej wsi, który realizuje swoje wielkie marzenie o tym, by śpiewać i bawić tłumy" - czytamy w oficjalnym opisie filmu. "Dzięki uporowi, ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom osiągnął niebywały sukces, udowadniając wszystkim, że 'Król disco polo jest tylko jeden!'".

Reklama

Młodego Zenka zagra Jakub Zając (młody Florian ze "Stulecia Winnych"), a dorosłego Krzysztof Czeczot ("Dziewczyny ze Lwowa", "Pitbull"). W rolę żony piosenkarza wcieli się Klara Bielawka. W pozostałych rolach wystąpili m.in. Kamil Dziuba, Magdalena Berus, Agnieszka Suchora, Jan Frycz, Piotr Cyrwus. Film wyreżyserował Jan Hryniak, a autorką scenariusza jest Marta Hryniak.

Film swoją premierę będzie miał 14 lutego. Jeszcze w 2019 roku widzowie mogli zobaczyć pierwszy plakat oraz teaser produkcji.

Na niecały miesiąc przed premierą twórcy filmu pochwalili się oficjalnym plakatem promującym produkcję. Widać na nim m.in. Krzysztofa Czeczota ucharakteryzowanego na Zenka oraz Jakuba Zająca w roli młodego wokalisty.

"Na to warto było czekać - już jest oficjalny plakat filmu ‘Zenek’" - czytamy na Facebooku.

23 stycznia do sieci trafił 1,5 minutowy pełny zwiastun produkcji. W trailerze oprócz wyżej wymienionych aktorów widzimy również m.in. Bartosza Obuchowicza oraz - zapowiedzianego jako gościa specjalnego - Limahla.

"Chciałbym, by film był swoistą, sentymentalną podróżą do czasów świetności Limahla czy Modern Talking. Ważne, żeby ludzie dobrze się w kinie bawili, bo taka jest idea disco polo. Ale nie w sposób prześmiewczy i deprecjonujący" - mówi reżyser Jan Hryniak i dodaje, że film nie jest pozycją stricte biograficzną.



Wideo "Zenek" – zwiastun

"Główną inspiracją przy realizacji 'Zenka' był film 'Wielki Liberace' ('Behind The Candelabra'), który opowiada o bohaterze według modelu: urodził się, odkrył swój talent, odniósł sukces i żył jak gwiazda. Nasz bohater dodatkowo ma jeszcze udane życie rodzinne. Trudno jest tutaj o porywające zwroty akcji, stąd decyzja, by rozszerzyć filmową biografię Martyniuka o dodatkowe postaci i wątki. Porwanie syna miało miejsce w przypadku lidera zespołu Bayer Full. W naszym filmie, niektóre postaci i elementy fabuły zostały skompilowane tak, by podnieść dynamikę narracji. Dlatego nasz film należy traktować jako opowieść opartą na motywach z życia Zenona, a nie biografię w ścisłym znaczeniu - dodaje reżyser filmu.



Prace na planie filmu trwały dwa miesiące, zaczęły się pod koniec października. Zdjęcia realizowane były głównie na Podlasiu: w Bielsku Podlaskim oraz w rodzinnej miejscowości Martyniuka - Gredele. Początkowo film miał się nazywać "Życie to są chwile", czyli tak jak jedna z piosenek Zenona Martyniuka.

Kinowa premiera "Zenka" odbędzie się 14 lutego 2020 roku. Film trafi do dystrybucji w roku 50. urodzin Zenona Martyniuka oraz w 30-lecia jego kariery solowej. Mecenasem filmu jest Województwo Podlaskie.