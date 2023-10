Zenek Martyniuk od dawna wspiera piłkarzy Jagiellonii Białystok - dla tej drużyny stworzył specjalny jingiel. Nagrał z nimi specjalną wersję swojego wielkiego przeboju "Przez twe oczy zielone" - "Przez twe bramki strzelone".

Wokalista grupy Akcent ma też swoich sympatyków w kadrze reprezentacji Polski. W szatni po meczach często było słychać jego piosenki, a jednym z fanów jest m.in. Kamil Grosicki.



W rozmowie z "Faktem" Martyniuk ujawnił, że szykuje dla naszej reprezentacji pewną niespodziankę. Zastanawia się nad napisaniem dla niej piosenki, która miałaby motywować piłkarzy do walki na boisku. Wokalista wierzy też w nowego selekcjonera - od końca września jest nim dobrze znany Martyniukowi Michał Probierz, twórca największych sukcesów Jagiellonii (Puchar Polski, Superpuchar, wicemistrzostwo Polski).

Przypomnijmy, że szkoleniowiec młodzieżowej kadry U-21 zastąpił Fernando Santosa zwolnionego po słabych wynikach osiągniętych podczas ostatnich spotkań w eliminacjach do Euro 2024 (przegrana 0:2 z Albanią, w sumie trzy porażki w pięciu meczach kwalifikacji). Probierz w roli selekcjonera zadebiutuje 12 października w wyjazdowym spotkaniu z Wyspami Owczymi. Trzy dni później Polska zagra w Warszawie z Mołdawią.

Nowy trener polskiej kadry wcześniej prowadził m.in. Cracovię, Jagiellonię Białystok, Lechię Gdańsk, Wisłę Kraków, Polonię Bytom, Widzew Łódź oraz grecki Aris Saloniki. Największe sukcesy odnosił z Jagiellonią (Puchar Polski, Superpuchar, wicemistrzostwo Polski) i Cracovią (Puchar Polski, Superpuchar).

Czego słucha Michał Probierz?

Z czasów pracy w Białymstoku pochodzą jego wypowiedzi na temat muzyki, która jest obecna w jego życiu, odkąd skończył 11 lat. Najbardziej podziwia Janusza Panasewicza, wokalistę grupy Lady Pank. Panowie znają się osobiście, regularnie rozmawiają też na Facebooku.

"To dzięki mojej starszej siostrze Beacie zawsze udawało mi się zdobyć płytę Lady Pank. Powiem szczerze, że od momentu, kiedy ich pierwszy raz usłyszałem wiedziałem, że będzie to przyjaźń z zespołem i Januszem Panasewiczem na lata" - mówił przed laty w "Kurierze Porannym" (to stamtąd pochodzą cytaty).

Jego ulubioną piosenką z solowego repertuaru Panasewicza jest "Włóczykij" . "Moim marzeniem jest, by stanąć z Januszem na scenie w momencie, kiedy ją śpiewa. To dla mnie utwór dość osobisty. Jest o tym, że ktoś robi to, co lubi, podróżuje po całym świecie, poznaje ludzi, ale zawsze na koniec powinien wrócić do domu. To będzie dobre podsumowanie lat trenerskiego życia. Poznaje się dużo ludzi, wiele się podróżuje, a na końcu, jak się zostaje zwolnionym i zostaje się samemu, to trzeba wróci do domu".

Na swojej liście Probierz ma także m.in. piosenki "Kryzysowa narzeczona" Lady Pank, "Whisky" Dżemu (pamiętny cytat po przegranym meczu z Legią: "Wrócę do domu, pi*** whisky, bo co mi pozostało"), "Autobiografia" Perfectu i "Kocham cię jak Irlandię" Kobranocki.

"Lubię polską muzykę. Nawet czasami sobie disco polo posłucham" - podkreślał Michał Probierz.