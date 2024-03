Zenek Martyniuk przekazał pilne wieści. "Jak mam cię pokochać"

Oprac.: Michał Boroń Wiadomości

Spore zmiany szykuje Zenek Martyniuk - do sieci trafiła zapowiedź nowej piosenki "Jak mam cię pokochać". Gwiazdor disco polo w ten sposób zapowiedział swój nowy projekt, który ma muzycznie nawiązywać do lat 80. Co już wiemy?

Zenek Martyniuk zapowiedział premierę nowej piosenki /Paweł Murzyn /East News