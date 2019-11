Zenek Martyniuk (Akcent) i koncert "Życie to są chwile" w TVP. Zobacz zwiastun filmu "Zenek"

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia TVP pokaże benefis Zenka Martyniuka, lidera discopolowej grupy Akcent. W trakcie zimowej ramówki TVP zaprezentowano również zwiastun filmu "Zenek".

Zenek Martyniuk (z prawej) na zimowej ramówce TVP.

Zenek Martyniuk, przez fanów nazywany królem disco polo, świętuje 30-lecie obecności na polskiej scenie muzycznej.



W tym czasie wraz z zespołem Akcent (posłuchaj przeboju "Przez twe oczy zielone"!), którego jest założycielem i wokalistą, wydał szesnaście płyt, ma też na koncie jeden album solowy.

W 2017 roku ukazała się jego pierwsza biografia, której autorką jest dziennikarka Martyna Rokita.

Książka "Życie to są chwile" (posłuchaj piosenki "Życie to są chwile" Akcentu!) opowiada o drodze Zenona Martyniuka do sławy.

To właśnie pod hasłem "Życie to są chwile" zostanie pokazany benefis Zenka. TVP2 wyemituje podzielony na dwie części dwugodzinny koncert w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia po godz. 20. Będzie to zapis nagranego wcześniej koncertu.

Wideo "Zenek" – Zwiastun filmu

Przy okazji prezentacji zimowej ramówki TVP, pokazano zwiastun filmu "Zenek". Stacja jest producentem tej produkcji.



"Jest to pierwszy od wielu lat film pokazujący prawdę o fenomenie, jakim jest zjawisko disco polo, ale przede wszystkim ikona tej muzyki, czyli Zenon Martyniuk w różnych sytuacjach" - skomentował prezes TVP Jacek Kurski.

Premierę filmu "Zenek" wyznaczono na 14 lutego 2020 r.

Zenek Martyniuk promuje swoją książkę

Reżyserem filmu ostatecznie został Jan Hryniak, znany m.in. jako twórca serialu telewizyjnego "Czas honoru. Powstanie".



Głównego bohatera gra dwóch aktorów - w młodego Zenka wcieli się 24-letni Jakub Zając, a w starszego - 40-letni Krzysztof Czeczot.

Zenek Martyniuk i Heidi Fahrenbach na planie teledysku "W bezkresną dal" grupy Akcent

Żonę Danutę zagra znana z "Dróg wolności" 35-letnia Klara Bielawka. Ryszardem Nawrotem z grupy Akcent ma być z kolei Karol Dziuba (serial "O mnie się nie martw").



Wspomniany Jakub Zając ma w dorobku występy m.in. w serialach "Belfer" i "Ślad". Z kolei Krzysztof Czeczot, którego ostatnio można było oglądać w filmach "Kobiety mafii 2", "Pech to nie grzech", "Gotowi na wszystko. Exterminator", "Porady na zdrady" i serialach "Dziewczyny ze Lwowa" i "Singielka".