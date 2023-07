Według relacji dziennikarzy TMZ.com Tori Kelly miała 23 lipca wybrać się kolację do jednej z restauracji w Los Angeles. Tam doszło do bardzo niepokojących wydarzeń. Wokalistka zaczęła skarżyć się na kołatanie serca, a chwilę później zemdlała.

Po tym, jak udało się ją ocucić, została zabrana na oddział intensywnej terapii w szpitalu Cedars-Sinai w Los Angeles.

W szpitalu lekarze odkryli u wokalistki zakrzepy w nogach oraz płucach. Nie przekazano natomiast informacji, czy skrzepy wykryto również w okolicach serca piosenkarki. Według mediów, Kelly w szpitalu kilkakrotnie odzyskiwała i traciła przytomność. Jej stan ma być poważny.

Kim jest Tori Kelly?

Urodzona w grudniu 1992 roku Tori Kelly to amerykańska wokalistka i aktorka. Karierę zaczynała publikując piosenki na Youtube. W 2010 roku pojawiła się w amerykańskim "Idolu", gdzie mimo że nie zaszła daleko, została zapamiętana przez widzów.

Kelly nawiązała współpracę z menedżerem gwiazd Scooterem Braunem i podpisała kontrakt z Capitol Records. W tej wytwórni wydała cztery płyty. Ostatnia z nich - "A Tori Kelly Christmas" - ukazała się w 2020 roku. Jej najnowsze wydawnictwo - EP-ka "Tori" - ma ukazać się 28 lipca.

Kelly ma na koncie takie piosenki jak: "Dear No One", "Nobody Love", "Should've Been Us", "Don't Worry 'Bout A Thing", które na Youtube zgarniały po kilkadziesiąt milionów wyświetleń.

W 2016 roku nominowano ją do nagrody Grammy w kategorii najlepszy nowy artysta.

W tym samym roku Kelly otrzymała angaż w filmie animowanym "Sing", gdzie wcieliła się w postać śpiewającej Słonicy Meeny. W 2021 roku jej głos można było usłyszeć w kontynuacji "Sing 2".

W 2019 roku Kelly zdobyła swoje dwie pierwsze nagrody Grammy za najlepsze wykonanie gospel i najlepszy album gospel.