Zeamsone i Merghani w teledysku MIYO "Jungla"

Do sieci trafił teledysk do najnowszego singla duetu producenckiego MIYO "Jungla". Gościnnie w numerze pojawili się Zeamsone i Merghani.

MIYO pokazali teledysk do utworu "Jungla" /MORTVIDEO /materiały prasowe

MIYO to duet producentów muzycznych i DJ-ów w składzie: Mafia Mike & Johny Black ma na swoim koncie udaną współpracę m.in. z Bedoesem oraz produkcję albumu Smolastego "Fake Love".

W sierpniu do sieci trafił ich singel "Cały świat", w którym gościnnie zarapował Young Igi. Wideo w ciągu dwóch miesięcy obejrzano osiem milionów razy.

Do kolejnego singla MIYO zaprosili kolejnych młodych wykonawców - 18-letniego rapera Zeamsone i 19-letniego wokalistę Merghaniego. Efekt ich współpracy to numer "Jungla".

"'Jungla to utwór w którym chcielibyśmy połączyć rap z prostym a zarazem wymuskanym popowym brzmieniem, to w jaki sposób nawija Zeamsone w bezpośredni sposób sugerowało, że refren musi być śpiewany i hitowy. Traf chciał, że w tym samym czasie odezwał się do nas Merghani, który idealnie wpasował się w naszą konwencję tego utworu. A dlaczego jungla? To już sprawdźcie sami!" - opowiadają o utworze producenci.

Teledysk do utworu został nakręcony opuszczonej szklarni gdzieś w Polsce. Scenariusz powstał w oparciu o pomysły MIYO oraz grupy MORTVIDEO, która zajęła się realizacją teledysku.

