Norbi to znany polski wokalista disco polo. Zasłynął dzięki letniej piosence "Kobiety są gorące", którą swego czasu w wakacyjne wieczory nucił każdy Polak. Wokalista dał się poznać także widzom telewizyjnym, bowiem przez kilka lat występował w roli prezentera w TVP. Początkowo był gospodarzem muzycznego teleturnieju "Jaka to melodia?", a następnie zamienił się miejscami z Rafałem Brzozowskim i zaczął prowadzić kultowe "Koło fortuny".

Wokalista jakiś czas temu utracił posadę w stacji telewizyjnej, jednak wciąż jest aktywny zawodowo. W marcu bieżącego roku wydał nowy singiel "BALETMISTRZ OF THE YEAR". Dodatkowo chętnie występuje na różnego rodzaju imprezach i festynach. Udziela również wywiadów i wypowiedzi publicznych, nie stroniąc od blasku fleszy.

Norbi przyznał się do sekretów z przeszłości

Niedawno Norbi był gościem uwielbianego przez słuchaczy podcastu Żurnalisty. Opowiadał w nim o różnych sytuacjach ze swojego życia prywatnego. Przyznał się także do pewnego sekretu, o którym wiedziało niewielu. Okazało się bowiem, że artysta disco polo miał problemy z dochowywaniem wierności. Wielokrotnie zdradzał swoje partnerki. Pierwszy raz zdarzyło mu się oszukać ukochaną jeszcze przed tym, jak stał się sławny.

"Wiesz, jak było z pierwszą zdradą tuż przed karierą? Byłem jeszcze Norbertem Dudziukiem. Jak zdradziłem ją z koleżanką, to przyszedłem do domu i wiesz, co zrobiłem? Poszedłem pod prysznic, bo wydawało mi się, że ja to zmyję z siebie" - wspomniał Norbi.

Zdradzał kobiety na prawo i lewo

Zaraz po pierwszej zdradzie, kiedy kariera Norbiego zaczęła nabierać tempa, kolejne skoki w bok były dla muzyka bardzo proste. Nie liczył się dla niego szczęśliwy związek, a jedynie dobra zabawa i szaleństwa show-biznesu. "Ten pierwszy raz tylko musisz przejść. Poszło, jak z bicza strzelił. Teraz mam pytanie do siebie i do wszystkich. Jak to jest, że teraz ja swojej żony nie zdradziłem? To chodzi tylko o lata? Wtedy myślałem, że to jest zabawa, to jest show-biznes" - zdradził muzyk disco polo.

Norbi wyznał, że to dzięki obecnej żonie zmienił swoje podejście do życia. Lata temu liczyły się dla niego jedynie szalone imprezy i różnego rodzaju używki. Teraz nie chce pamiętać o burzliwym okresie, a ważną wartością jest dla niego szczęśliwe małżeństwo. Dopiero w późnej dorosłości zrozumiał, czym jest prawdziwa miłość i chęć do wspólnego życia, bez oszustw i zdrad.

Dopiero w wieku 40 lat zmienił podejście do życia

Norbi poznał swoją obecną ukochaną, projektantkę mody Marzenę Chełmińską, w wieku 40 lat. Powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w 2016 r. i od tamtej pory tworzą szczęśliwą parę. "W wieku czterdziestu trzech lat poznałem kobietę swego życia i dopiero przy Marzenie dowiedziałem się, o co chodzi w małżeństwie. To nie te czasy, kiedy fanki uganiały się za mną, a ja latałem po bibach i dyskotekach. Zmieniłem się" - wyznał w rozmowie z magazynem "Viva!".