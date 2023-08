Książka zatytułowana "Amy Winehouse: In Her Words" "rzuca nowe światło na niesamowity talent pisarski, dowcip oraz urok osobisty angielskiej dziewczyny, która stała się legendą i ikoną popkultury". "Łącząc w sobie osobiste dzienniki Amy, odręcznie napisane teksty piosenek i rodzinne zdjęcia, ten intymny hołd śledzi jej twórczą ewolucję od czasów dorastania w północnym Londynie, aż do osiągnięcia statusu globalnej gwiazdy estrady" - brzmi opis wydawcy.

W udostępnionym mediom fragmencie publikacji rodzice sześciokrotnej zdobywczyni nagrody Grammy zdradzili, że książka ta "pozwoli czytelnikom lepiej poznać osobowość Amy". "Zawsze chcieliśmy, aby świat poznał prawdziwą Amy, jej pochodzenie i to, co ją napędzało. Pod każdym względem była zwykłym żydowskim dzieciakiem z Londynu, który robił normalne dziecięce rzeczy, chodził na zajęcia teatralne, kochał swoją babcię, mamę, tatę i brata. Była lojalną, wielkoduszną przyjaciółką, która chciała pomóc każdemu. Była cudowną istotą, która w każdym widziała to, co najlepsze" - wyznali Mitch i Janis Winehouse w przedmowie książki.

Rodzice artystki podkreślili, że jej talent objawił się w bardzo młodym wieku. "Nauczyciele mówili nam, że jest bystra i zdolna, jednak zawsze było jakieś 'ale'. Nie mogła usiedzieć w miejscu, nie mogła się skoncentrować, często źle się zachowywała na lekcjach. Amy pochłaniała za to filmy, musicale, powieści i poezję, a także czerpała inspirację z naszego życia rodzinnego. W domu jej niani Cynthii otaczała ją muzyka jazzowa: od Franka Sinatry, przez Ellę Fitzgerald, po Sarah Vaughan. (...) Słodko-gorzka jest dla nas lektura jej pamiętnika, w którym napisała, gdy była nastolatką: 'Przeważnie marzę o tym, by być bardzo sławną, pracować na scenie. To moja życiowa ambicja. Chcę, żeby ludzie słysząc mój głos po prostu zapomnieli na chwilę o swoich problemach. Chcę zostać zapamiętana, będąc sobą'" - czytamy w przedmowie publikacji.

Rodzice Winehouse zaznaczyli, że choć tworzenie muzyki było sensem jej życia, zdobyta nagle sława okazała się dlań ogromnym ciężarem. "Gdy stała się gwiazdą, została odarta z prywatności, o której marzyła i której potrzebowała. Nawet gdy paparazzi śledzili ją 24 godziny na dobę, nie ulegała presji, ale wiedziała też, że nigdy nie będzie mogła wrócić do osoby, którą była. (...) Po dziś dzień nie mamy pewności, czy naprawdę ją rozumieliśmy. Choć nie wiemy, czy pisanie i komponowanie było dla Amy oczyszczające, z pewnością był to proces twórczy, do którego wracała raz po raz, zarówno w najszczęśliwszych okresach życia, jak i najmroczniejszych chwilach uzależnienia" - napisali Mitch i Janis. Spadkobiercy wokalistki przekażą swoje honorarium założonej ku jej pamięci organizacji charytatywnej Amy Winehouse Foundation, która zajmuje się niesieniem pomocy młodym ludziom uzależnionym od alkoholu i narkotyków.

Amy Winehouse - tragicznie zmarła gwiazda

Amy Winehouse zmarła 23 lipca 2011 roku w wieku zaledwie 27 lat. Przyczyną śmierci gwiazdy był wstrząs wywołany zatruciem alkoholowym po okresie abstynencji. Autorka przeboju "Rehab" zmagała się z alkoholizmem, uzależnieniem od narkotyków oraz bulimią.

Jej płyty i piosenki otrzymały blisko 60 nagród i nominacji do najbardziej prestiżowych nagród muzycznych. Za swój drugi album "Back to Black" piosenkarka zdobyła aż pięć statuetek Grammy, rekordową ich liczbę przyznaną kiedykolwiek kobiecie w jednym rozdaniu.