Zdjęcie Beyonce będzie częścią zbiorów muzeum w Waszyngtonie

Jedno ze zdjęć Beyonce zostało wybrane do wystawienie w ramach stałej wystawy sztuki w Smithsonian National Museum w Waszyngtonie. Placówka jest częścią największego na świecie kompleksu muzeów.

Portret Beyonce zawiśnie w waszyngtoński muzeum /Chris Graythen /Getty Images

Smithsonian National Museum jest częścią Instytutu Smithsona - największego na świecie kompleksu muzeów i ośrodków edukacyjno-badawczych, które mieszczą się głównie w Waszyngtonie.



Do swoich stałych zbiorów sztuki Muzeum zdecydowało się włączyć właśnie fotografię Beyonce. Zdradził to młody fotograf, który wykonał fotografię, a od którego instytucja wykupiła do niej prawa.



24-letni fotograf Tyler Mitchell wykonał zdjęcie w 2018 roku na potrzeby okładki magazynu "Vogue". Teraz stanie się ono częścią galerii portretów, w której zawisną także fotografie Baracka Obamy czy Rosa Parksa.



"Cieszę się, że mogę udostępnić to zdjęcie do stałej kolekcji" – napisał na swoim Instagramie fotograf ogłaszając radosną nowinę.



Ten 24-latek trafił na pierwsze strony gazet w 2018 roku, kiedy został pierwszym afroamerykańskim fotografem, i zarazem najmłodszym, który stworzył okładkę "Vogue'a".



Ikoniczny już obraz Beyonce pokazuje gwiazdę w cekinowej, złotej sukience od Valentino i w nakryciu głowy od Philipa Treacy'ego. W magazynie, którego okładkę zdobiło, znalazł się obszerny materiał na temat Beyonce oraz wywiad, w którym wokalista zdradziła, że to ona sama, osobiście, wybrała Mitchella, by ją sfotografował.



"Ważne jest dla mnie, że pomagam otwierać drzwi młodszym artystom" – powiedziała gwiazda.



Beyonce dodała też: "Kiedy zaczynałam, 21 lat temu, powiedziano mi, że trudno mi będzie znaleźć się na okładkach czasopism, ponieważ czarnoskórzy się nie sprzedają. Wyraźnie udowodniono, że to mit" – powiedziała w rozmowie dla Vogue’a Beyonce.

Waszyngtońskie muzeum, jak zdradziła kuratorka zajmująca się zdjęciami, jest zachwycone z nowego nabytku i cieszy się, że będzie mieć w sowich murach Beyonce.