"Odszedł od nas niesamowity człowiek, świetny muzyk, a przede wszystkim wspaniały ojciec, mąż i dziadek. Nierówna walka, jaką ostatnimi miesiącami toczył, zabrała przekochaną osobę, z niepowtarzalnym poczuciem humoru, dystansem do życia, potrafiącą w mgnieniu oka rozładować każdą niezręczną czy napiętą sytuację" - napisał w mediach społecznościowych Wojtek Jakubek, syn muzyka.



"Pogoda ducha, która go cechowała, zawsze wprowadzała do naszej rodziny mnóstwo uśmiechu, szczęścia i akceptacji. Dzisiejszy dzień, mimo swojego smutnego początku, traktuję jako koniec pewnego nieprzyjemnego czasu i zasłużony odpoczynek dla taty. Nie zapomnimy o tym, co zrobił dla naszej rodziny, wprowadzając do niej tyle ciepła, wsparcia i luźnej atmosfery. Mam nadzieję Dudzik, że jest Ci tam lepiej..." - czytamy.

Zbigniew "Jaco" Jakubek - absolwent Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach - szerszej publiczności dał się poznać w latach 80. jak członek grupy Walk Away (w zespole grali m.in. wibrafonista Bernard Maseli i saksofonista Adam Wendt). To z tym zespołem w 1985 r. zgarnął główną nagrodę festiwalu Jazz nad Odrą. W 1990 r. formacja w roli supportu poprzedzała Milesa Davisa na jego trasie w Niemczech.

Wideo Walk Away, Eric Marienthal, Urszula Dudziak, Bolesławiec 2015

Poza występami z czołówką polskiego jazzu pianista współpracował również z wykonawcami związanymi ze sceną popową, jak m.in. Mietek Szcześniak (był współproducentem jego piosenki "Przytul mnie mocno" na Eurowizję 1999), Majka Jeżowska, Ryszard Rynkowski, Maryla Rodowicz czy Zbigniew Wodecki. Współpracował z orkiestrami Kukla Band, Big-band Wiesława Pieregorólki czy Polską Orkiestrą Radiową.

Od 2003 r. był wykładowcą Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.