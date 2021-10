Zbigniew Bernolak nie żyje. Współtworzył największy hit Czesława Niemena

Zbigniew Bernolak urodził się w miejscowości Kiwerce 21 grudnia 1939 roku. Był basistą w grupach Niebiesko-Czarni, Polanie, Quorom i ABC.



Bernolak wystąpił również na legendarnej płycie "Sen o Warszawie" Czesława Niemena, współtworzył między innymi utwór tytułowy ( sprawdź! ), będący największym przebojem muzyka.



81-letni Zbigniew Bernolak umarł w Chicago, gdzie od lat mieszkał i często występował dla Polonii. Według doniesień mediów muzyk od dłuższego czasu chorował. Był bratem Wiesława Bernolaka, znanego m.in. z występów zespołami Czerwono-Czarni i Polanie.

Na Facebooku pożegnała muzyka m.in. jego córka Natalia Bernolak-Alvarez. "Dziś świat stracił piękną duszę, artystę, muzyka, poetę, męża, przyjaciela i ojca. Ja nazywałam go po prostu Tata. Zawsze z uśmiechem na twarzy i zawsze pomocny, bez względu na sytuację" - napisała w poście na Facebooku. "Rock on, Tata, rock on" - dopisała na koniec Natalia.



W maju 2007 roku, Zbigniew Bernolak wystąpił z zespołem Czerwono-Czarni, przy okazji 45 jubileuszu grupy.