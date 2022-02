Elegancki bal "Polish Heritage Night", czyli "Noc Polskiego Dziedzictwa" ma na celu celebrację polskiej kultury za granicami kraju. Wydarzenie organizuje ceniony koszykarz, Marcin Gortat. Luksusowe wydarzenie odbędzie się w tym roku 18 marca w Beverly Hills Hotel w Los Angeles.

Co jakiś czas ogłaszani są kolejni honorowi goście, którzy przyjadą z Polski specjalnie, by swoją osobą zachęcić innych do udziału i cieszenia się polską kulturą. Gwiazdą wieczoru została Beata Kozidrak, wokalistka kultowego zespołu Bajm. Wśród innych zaproszonych są m.in. złoty medalista olimpijski Mateusz Kusznierewicz, dziennikarz Krzysztof Jankowski "Jankes" czy triumfatorka UFC Joanna Jędrzejczyk.



Jak zapewniają organizatorzy, będzie to jedyny taki wieczór. "'Noc Dziedzictwa Polskiego' mówi o kulturze i wartościach naszego dziedzictwa. Podczas tej nocy wręczone zostaną specjalne nagrody. Nauczeni doświadczeniem z zeszłego roku część oficjalna będzie krótsza, abyśmy mieli więcej czasu po imprezie. Aby móc wziąć udział w imprezie należy być zaszczepionym, takie są wymogi polityki Beverly Hills" - czytamy w poście na profilu Marcina Gortata.

Jak donosi Super Express, bilety na ten wieczór kosztują 350 (ok. 1400 zł) lub 3000 (ok. 12 tys. złotych) dolarów za stolik. To kwota niższa, niż udział w jednym z pożegnalnych koncertów Eltona Johna w Los Angeles - dostępne bilety na jego koncert są około 100 dolarów tańsze od najtańszych wejściówek na "Polską Noc". Mimo to, jak zapewnia organizator, sprzedało się już 70% z dostępnych miejsc, co oznacza, że zainteresowanie Polską Nocą jest bardzo duże.